İzmir Büyükşehir Belediyesi, depremzede yurttaşlar için iç çamaşırı üretimine başladı. Dayanışma hareketine Ege Giyim Sanayicileri Derneği, İzmir Dokuz Eylül Rotary Kulübü ve Geleceğim Ol Derneği ile gönüllüler de destek veriyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 11 ili etkileyen afet sonrasında hem bölgede zorluklar içinde yaşamını sürdüren hem de kente gelen depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için önemli bir çalışma daha başlattı. “Yaralarımızı Dayanışma ile Sarıyoruz” anlayışıyla depremden etkilenen yurttaşlara iç çamaşırı ulaştırmak amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası çatısı altında üretim atölyesi kuruldu. Dayanışmaya İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ege Giyim Sanayicileri Derneği, İzmir Dokuz Eylül Rotary Kulübü ve Geleceğim Ol Derneği ile gönüllüler de destek verdi.

“Dayanışmayı büyüterek sürdürmeye gayret ediyoruz” Üretime başladıklarını belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü Eğitim ve İstihdam Şefi Aslı Güngör Yıldız, “Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü olarak depremden etkilenen yurttaşlarımıza destek olmak amacıyla iç çamaşırı üretimine başladık. Bu çalışmayı Ege Giyim Sanayicileri Derneği, İzmir Dokuz Eylül Rotary Kulübü ve Geleceğim Ol Derneği iş birliği ile yürütüyoruz. Hijyen koşullarında üretilen bu iç çamaşırlarını deprem bölgesinde depremden etkilenen yurttaşlar ve İzmir’e göç etmek zorunda kalan yurttaşlara dağıtacağız. Günde 250-300 iç çamaşırı üretmeyi hedefliyoruz. Şu an eğitmenlerimizle başladığımız bu yolculukta gönüllüleri de aramıza almayı hedefliyoruz. Bugün 7 eğitmenimize eşlik eden 2 gönüllümüz de aramıza katıldı. Dayanışmayı yavaş yavaş büyüterek sürdürmeye gayret ediyoruz. Katkı koyan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Hep beraber toparlanacağız” İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmasına gönüllü olarak katılan emekli Sema Ocak, “1999 depremini İstanbul’da yaşamıştım. O yüzden deprem bölgesinde yaşayan insanların yerine kendimi koyuyorum. Çok acı. Annem babam da terziydi, atölyelerimiz vardı. Dayanışma çağrısını sosyal medyada gördüm, destek olmak istedim. Arkadaşımla beraber geldik, katıldık. Yaralarımızı hep beraber saracağız ve hep beraber toparlanacağız” ifadelerini kullandı.

Kapılar gönüllülere açık Ege Giyim Sanayicileri Derneği’ne üye firmalar tarafından sağlanan kumaşlarla Meslek Fabrikası dikiş eğitmenlerince dikilecek iç çamaşırları ihtiyaç sahibi depremzede yurttaşlara en kısa zamanda ulaştırılacak. Depremzede yurttaşlar ile dayanışmayı büyütmek için başlatılan iç çamaşırı üretiminde “Reçme ve Overlok” bilen “Ütü ve Paketleme” işlerine destek olmak isteyen gönüllüler 2934545 numaralı telefondan bilgi alabilir.