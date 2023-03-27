Eğitimci Yazar Hilal Acar’ın öncülüğünde başlayan Mesnevi Okumaları, her hafta perşembe günleri Mevlevi Evi’nde gerçekleştirilmeye devam edecekKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mesnevi Okumaları Programı, Ramazan’ın ilk günü itibariyle başladı. Mesnevi Şerif’teki manevi öğüt ve tavsiyelerin şerh edildiği derslere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Seka Kültür Merkezi içindeki Mevlevi Evi’nde gerçekleşen Mesnevi Okumaları, eğitimci-yazar Hilal Acar öncülüğünde başladı. İlk derste Mesnevi tanıtılarak, eserin tamamının bir tasavvuf eğitim kitabı olduğu üzerinde duruldu.

Bu kapsamda, farklı ilim türleri ile bir okyanus kadar derin tasavvuf ilmi ele alındı. İlgiyle izlenen derste, eğitimci-yazar Hilal Acar tasavvuf ilminde geçilmesi gereken kapılara ve aşılması gereken merhalelere dikkat çekti. İlk gün dersleri çerçevesinde Hz. Mevlana'nın bizzat kendisinin yazmış olduğu ilk 18 beyit okunup yorumlandı.

Mesnevi Okumaları, her hafta perşembe günleri, 20 kişiden oluşan iki grup halinde düzenlenmeye devam edecek. İlk grubun dersleri 10.00-12.00; ikinci grubun dersleri ise 14.00- 16.00 arasında yapılacak. Hz. Mevlana’nın kendini tanıma ve hayatı anlamı kılavuzu olarak bilinen ve 800 yıllık bir kültür hazinesi olan Mesnevi, Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği okumalarda tüm yönleriyle ele alınacak.