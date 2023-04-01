Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Türk Metal Sendikası’nın 17. Olağan Genel Kurulu’nda konuştu.İSTANBUL (İGFA) - Türk Metal Sendikası’nın 17. Olağan Genel Kurulu, 1 Nisan tarihinde gerçekleşti. Genel Kurul’a Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, IndustriALL Global Union (Küresel Sanayi İşçileri Sendikası) ve diğer sendikaların temsilcileri katıldı.

Türk Metal Sendikası’nın Genel Kurulu’nda konuşan Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Türk Metal’in çalışma hayatı için herkese örnek teşkil eden yaklaşımını ve çalışmalarını takdir ile karşıladıklarını belirtti. Akkol, “Yeni nesil sendikacılık anlayışımızla, metal sektörünün çalışma hayatındaki büyük değişimine öncülük ediyoruz. Bugüne kadar geçen, 23 yıllık süreçte, Türk Metal üyesi çalışma arkadaşlarımız ve ailelerinden oluşan 500 bin kişi Ortak Eğitim Programımızdan faydalandı. 2019-2020 yıllarında Türk Metal üyesi çalışma arkadaşlarımızın 5000’in üzerinde çocuğuna kodlama-robotik eğitimi verdik. 6 yıldır devam ettirdiğimiz “MESS Yarınım” programı ile çalışma arkadaşlarımızın meslek liselerinde okuyan 30 binin üzerinde çocuğuna burs desteğinde bulunduk. Üyelerimizle birlikte çalışma arkadaşlarımıza Türkiye’nin en kapsamlı tamamlayıcı sağlık sigortasını sunuyoruz. Türk Metal çalışanları ile birlikte eş ve çocukları da olmak üzere 167 bin kişi, bugüne kadar tamamlayıcı sağlık sigortasından yararlandılar. Yüzlerce marka ve kategoride avantaj ve indirimli alışveriş imkânı sağlayan MESST programımız ile Türk Metal üyesi 178 bin çalışma arkadaşımıza tasarruf imkânı sağladık” diye konuştu.

Kayıtlı ve kurumsal iş yerlerine ilave teşvik getirilmesinin üzerinde durulması gereken en önemli konulardan olduğunu vurgulayan Özgür Burak Akkol “Geçtiğimiz yıl devreye giren, asgari ücrete kadar olan kısım için tüm ücretlerdeki vergi kesintisinin kaldırılması tarihi bir adımdı. Benzer şekilde, ücretlerdeki vergi yükünün azaltılması yönünde ilave çalışmalara ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Metal sektörünün çalışan refahı açısından diğer sektörlerden olumlu anlamda öne çıktığını da aktaran Akkol, “Türkiye’nin en büyük işveren sendikası olarak öncelikli hedefimiz işçi sendikaları ile iş birliği içinde sektörde üretimi ve istihdamı geliştirmek. Bugün; çalışma arkadaşlarımızın kazancı, saat ücretleri ve yan hakları ile metal sektörü diğer sektörlerden farklılaşıyor. Özel sağlık sigortası, arkadaşlarımızın çocuklarına verdiğimiz burslar, eğitim ve tatil olanakları da sunduğumuz diğer ayrıcalıklar arasında yer alıyor. Metali hayata dönüştüren ve ekonominin her alanına değer katan çalışma arkadaşlarımız için çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.