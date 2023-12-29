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Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), metal sektöründe devam eden Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanması için önemli bir adım atarak, teklifini revize ettiğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - MESS, 1 Eylül 2023’ten itibaren geçerli olacak ilk 6 aylık ücret artışı için teklifini %50’ye yükseltti. MESS’ten yapılan açıklamada, “1 Eylül 2023 tarihinden itibaren geçerli olan ilk 6 ay için, enflasyon yüzde 30 iken, biz aynı dönem için %50 ücret artışı teklif ediyoruz. Mart ayında beklenen ikinci 6 aylık enflasyon ile birlikte, 1 yıllık toplam gelir artışı Mart 2024 itibariyle 0 seviyelerine geliyor” denildi.

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal, Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş Sendikaları arasında MESS üyesi 235 şirketin 450’yi aşan işyerini kapsayan yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri devam ediyor.

MESS, 3 işçi sendikasıyla görüşmelerini sürdürürken yapıcı bir yaklaşım ile, süreci uzlaşıyla tamamlama yönünde adım atmaya devam ediyor. Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşı sağlanması amacıyla, ücret artışı teklifini revize etti. MESS, 29 Aralık 2023 tarihinde revize ücret artışı teklifini, çalışanları temsil eden Türk Metal, Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş Sendikalarına iletti.

MESS, yeni dönem için 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde ilk 6 ay için yüzde 30’luk enflasyona karşılık, yüzde35 olarak verdiği ücret artışı teklifini yüzde 50’ye yükseltti. Böylece, ikinci 6 aylık dönemde beklenen TÜFE dikkate alındığında, MESS tarafından uçtan uca yıllık yaklaşık yüzde 100 artışa tekabül eden bir teklif yapılmış oldu.