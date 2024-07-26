MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol sanayinin ve ekonominin geleceğini değerlendirdi.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin en büyük ve en köklü işveren sendikası MESS, “Bugünü Yönet, Geleceği Hayal Et” temasıyla üyeleriyle bir araya geldiği Büyük Üye Buluşması’nı İstanbul Divan Kuruçeşme’de düzenledi.

MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ev sahipliğindeki buluşmaya, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih Kacır ile MESS üyesi şirketlerin Yönetim Kurulu Başkanları, Genel Müdürleri, Üst Düzey Yöneticileri ve iş dünyasının önde gelen temsilcilerinden oluşan 500’ün üzerinde seçkin davetli katıldı. Etkinlikte, ekonomiye ve teknoloji dünyasına yön veren liderlerle paneller gerçekleştirildi.

Etkinlikte yaptığı konuşmasında, MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol “Sanayicimizin yaşadığı zorlukların farkındayız ve bunları her fırsatta dile getiriyoruz. Bir yandan, uygulanan bir Ekonomik Program var, bunun da meyvelerinin alındığını görüyoruz. Program tamamlandığında tüm taşların yerine oturacağını biliyor ve geleceğe umutla bakıyoruz” dedi.

Özgür Burak Akkol konuşmasına şöyle devam etti: “Ülkemizin küresel değer zincirinde ilerlemesi, gençlere istihdam yaratılması, ortak refahın artması ve sürdürülebilir finansal istikrarın temin edilmesi hepimizin ortak amacı. Bu amaç doğrultusunda MESS olarak, yeni nesil sendikacılık anlayışını benimsiyoruz. Bu anlayış ile de birçok önemli projeyi hayata geçiyoruz. Bir sendika tarafından dünyada ilk kez kurulan Ortak Satınalma Platformunu, Çalışan Avantaj Programını ve ülkemizin alanındaki en kapsamı burs programını üyelerimizle birlikte hayata geçirdik. Sanayimizin yeşil ve dijital dönüşüm (ikiz dönüşüm) süreçlerine rehberlik etmek üzere 2020’de kurduğumuz ve Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri Ağı’na seçilen MEXT Teknoloji Merkezimiz ile Microsoft, Amazon gibi partnerler ile 15 sektörde 500 firmaya hizmet ediyoruz”

Buluşmada konuşan T. C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih Kacır ise “65 yıllık serüveniyle, ülkemiz çalışma hayatı içinde önemli bir yere sahip Türkiye’nin ilk ve en büyük işveren sendikası MESS’in bu etkinliğinin ülkemizde ARGE, sürdürülebilirlik, dijital ve yeşil dönüşüm alanında güçlü bir sinerji yaratmasını temenni ediyorum. İmalat sanayimizin yapay zeka teknolojileri odağında dijital dönüşüm süreçlerine entegrasyonunda önemli rol üstlenecek ve çok rekabetçi bir seçim sürecinde başarılı olarak Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri Ağı’na dahil olmaya hak kazanan, AI Türkiye Konsorsiyumu’na liderlik ettiği için MESS’i, kıymetli başkanı ve yönetimi nezdinde tebrik ediyorum. MESS’in Teknoloji Merkezi MEXT’in açılışı geçtiğimiz yıllarda Sayın Cumhurbaşkanımızın iştirakleriyle gerçekleşmişti. Bu, devletimizin en üst düzeyde bu alana yönelik desteğinin en somut örneğidir. MEXT’in ülkemiz ve dünyada sektöre sağladığı dijital dönüşüm desteğini, yeni çözüm önerilerini ve kurduğu iş ortaklıklarını çok kıymetli buluyoruz. Bizler, yatırımcılarımızla kamu arasındaki engelleri kaldırırken her zeminde ve zamanda istişare içinde olarak güçlü bir diyalog ortamını benimsiyoruz. Teşvik, destek, somut adımlarla birlikte yeni yatırımcıların önünü açmaya devam edeceğiz” dedi.

Buluşma kapsamında düzenlenen panellerde bu günkü zorlu dönemi yönetmek için neler yapılması gerektiğine dair somut aksiyonlar, geleceğe yönelik tavsiyeler işlendi.