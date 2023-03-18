Bursa’nın Nilüfer ilçesinde 4 yıldır CHP’den Nilüfer Belediye Meclis Üyeliği yapan Mesut Şehitoğlu, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için partisinden Bursa Milletvekilliği’ne aday adayı olduğunu açıkladı.BURSA (İGFA) – 28. Dönem Genel Seçimlerine yönelik Bursa Milletvekilliği için aday adaylığı başvurusunu Çanakkale Zaferi’nin 108. Yıldönümü olan 18 Mart’ta gerçekleştiren CHP’li Mesut Şehitoğlu, başvurusu sonrasında İl Başkanlığı’nda basın açıklaması yaptı. Şehitoğlu’nun açıklamasına çok sayıda partili katıldı.

“Şehitoğlu varsa kazanır Bursa” sloganıyla yola çıkan Mesut Şehitoğlu, ülke olarak çok zorlu zamanlardan geçildiğini belirterek, depremlerde ve sel afetinde hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet, yaralıları da acil şifalar diledi. Şehitoğlu, millet iradesinin 14 Mayıs seçimlerinde tecelli edeceğini ve Türkiye’nin ikici yüzyılında yeni hedeflerle ülkenin geleceğine emin adımlarla ilerleyeceğini kaydetti.

https://youtu.be/SSBL885SJpY

NİLÜFER MECLİSİ'NDE EN ÇOK ÖNERGE VEREN ÜYE OLDU

Gönül verdiği CHP’de 4 yıl boyunca Nilüfer Belediyesi meclis üyeliği yapmanın onurunu yaşadığını ifade eden Şehitoğlu, görevde olduğu sürece hem Nilüfer’e, hem de Bursa’ya hizmet etmek adına var gücüyle çalıştığını belirterek, "Bu bağlamda, yerel parlamenter sistemin bir üyesi olarak meclis grubunda en çok önerge veren ve önergesi en çok hayata geçen meclis üyesi olarak görevimi tamamlamanın mutluluğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Mesleğim ve siyasi hayatım boyunca Bursa’ya kazandırdığımız onlarca eserin yanı sıra Bursa’nın her ilçesini karış karış gezerek, her mahallesini yakından inceleme ve ziyaret etme fırsatı yakaladım. Bursamız ve ülkemize hizmetlerimizi yüce Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında sürdürmek için CHP Bursa Milletvekili aday adaylığımı açıklıyorum” dedi.

Bundan sonraki süreçte de CHP ile birlikte yorulmadan, usanmadan, gayretle ve azimle çalışacaklarını ifade eden Bursa Milletvekili aday adayı Mesut Şehitoğlu, “15 Mayıs günü inşallah Türkiye çok daha güzel bir güne uyanacak. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde, daha yaşanabilir bir Türkiye ve daha yaşanabilir bir Bursa için var gücümüzle çalışacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.

HALKA KARŞI DEĞİL, HALK İÇİN SİYASET...

“Temsilde adalet, adalette liyakat” anlayışıyla tüm vatandaşlarımızı ötekileştirmeden, halka karşı değil, halk için siyaset şuuruyla hizmet edeceklerini vurgulayan Şehitoğlu, hemşerilerinin desteğini beklediğini ifade ederek, aday adaylığının Bursa’ya ve Türkiye’ye hayırlı olmasını diledi.