CHP Bursa Milletvekili aday adayı Mesut Şehitoğlu, CHP Mustafakemalpaşa İlçe Başkanlığı’nda, İlçe Başkanı Tandoğan Kuru ve ilçe örgütü ile görüşme gerçekleştirdi. Şehitoğlu, Mustafakemalpaşa ziyaretinin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.BURSA (İGFA) - Bursa'da Mustafakemalpaşa ilçesinin tarım ve hayvancılık alanında üretim yapısını güçlendirecek adımların atılması gerektiğini ifade eden CHP Bursa Milletvekili aday adayı Mesut Şehitoğlu, ilçeni pek çok alanında gelişme olanağının yüksek olduğunu söyledi.

Mesut Şehitoğlu yaptığı açıklamada, Türkiye’nin en verimli topraklarından birine sahip Mustafakemalpaşa’da; kontrolsüz tarımsal faaliyetler, katma değeri düşük ürünler, planlı ekim ve dikim yapılamaması özetle çiftçinin, hayvancının sahipsiz bırakılması temel geçim kaynaklarını kuruttuğunu öne sürerek, havza bazlı üretim modelleriyle, verimi artıracak adımların hayata geçirilmesi şart olduğunu kaydetti.

Şehitoğlu, doğa sporları için Mustafakemalpaşa’nın coğrafi yapısının çok uygun olduğunu belirtirken, eğitim alanında ise Meslek Yüksek Okulları’nın niteliğinin artırılması gerektiğini savundu.

ŞEHİTOĞLU, “MUSTAFAKEMALPAŞA’NIN POTANSİYELİ DEĞERLENDİRİLEMİYOR”

Mustafakemalpaşa’nın uzun yıllar Bursa’nın en büyük 6’ıncı ilçesi konumunda kaldığını ifade eden Şehitoğlu, “100 binin nüfusu ile ilçemizin 131 köy / mahallesinin demografik yapısını iş tecrübemden dolayı çok çok iyi biliyorum. Bursa’nın uzun yıllar en büyük 6. ilçesi olan Mustafakemalpaşa’mız 2021’de Mudanya’nın gerisine, 2022’de ise Gürsu’nun gerisine düşerek, nüfus bakımından Bursa’nın 8. ilçesi konumuna geriledi. Bu rakamlar ilçe nüfusundan öte, Mustafakemalpaşa’nın birçok alanda potansiyelinin değerlendirilemediği, değerinin bilinemediği anlamına geliyor” dedi.

“KONTROLSÜZ TARIM VE HAYVANCILIK FAALİYETLERİ, KAYNAKLARI KURUTUYOR”

Bursa’nın yüzölçümü olarak en büyük ilçesi olan Mustafakemalpaşa’da ilçenin yüzde 50’sinin temel geçim kaynağının tarım ve hayvancılık olduğunun altını çizen Şehitoğlu, “İlçemizin büyük bir kısmının temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılık, bir kısmı ormancılık gibi faaliyetlerde bulunurken, sanayi kuruluşlarının son yıllardaki artışı tarım ve hayvancılıkla uğraşan insan sayımızı da etkiliyor. Kontrolsüz tarımsal faaliyetler, katma değeri düşük ürünler, planlı ekim ve dikim yapılamaması özetle çiftçinin, hayvancının sahipsiz bırakılması temel geçim kaynaklarını kurutuyor. Kontrollü ekimlerle, havza bazlı tarım modelleriyle, verimi artıracak adımların hayata geçirilmesi şart. Çiftçilerimiz katma değeri yüksek ürünlere yönlendirilmeleri gerekiyor. Çiftçinin bunca çabaya rağmen maliyetine satış yapmaması için kooperatifleşme çok önemli. Ürünün fiyatının ve kalitesinin tek elden verilmesi bölge için çok kritik.” ifadelerini kullandı.

“BURANIN ÇOK YÖNLÜ BİR POTANSİYELİ VAR”

Mustafakemalpaşa’nın sadece tarım alanlarından ibaret bir yer olmadığına dikkat çeken Şehitoğlu, “Mustafakemalpaşa, çok yönlü bir potansiyele sahip. Turizm için adeta biçilmiş kaftan. Kaplıca suları, Uluaabat Gölü ve Suuçtu Şelalesi daha verimli kullanılabilse, her yıl buraya binlerce yerli ve yabancı turist akar. Bu da bölge halkının kalkınmasına önemli katkı sağlar” dedi. Türkiye’nin en önemli mermer yataklarının burada olduğunu ifade eden Şehitoğlu, “Mermerde "Mustafakemalpaşa beyazı" bir markadır. Ama bu markayı ne kadar vitrine çıkarabiliyoruz? Büyük bir soru işareti… Sahip olduğumuz değerlere daha çok sahip çıkmalı, dünya çapında markalaşmayı yakalamamız gerekiyor” diye konuştu.

“TİCARETİ GELİŞTİRECEK HAMLELER YAPILMALI”

Bölge ticaretine doğrudan etki edecek hamleler yapılması gerektiğini ifade eden Şehitoğlu, “Karacabey’e yapılacak liman projesi hayati önem taşıyor. Hem Karacabey’in hem de Mustafakemalpaşa’nın ticari açıdan gelişmesi için liman projesi kurtarıcı olacaktır. Bursa içinde kalan sanayi bölgelerinin kontrollü bir şekilde, doğaya zarar vermeden Karacabey ve Mustafakemalpaşa’ya taşınması ile bu bölge ticaret merkezi haline gelecektir. Balıkesir ile sağlanacak entegrasyon sayesinde, Mustafakemalpaşa Bursa’nın lojistik üssü olabilir.” İfadelerini kullandı.