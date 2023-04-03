CHP Bursa Milletvekili aday adayı Mesut Şehitoğlu, Gemlik Körfezi’nde onay verilen projeler ve denetimsizliklerin Gemlik’i atıllaştırdığını öne sürdü.BURSA (İGFA) - CHP Gemlik İlçe Başkanlığı’nda ilçe örgütü ve ilçe başkanı Şükrü Aksu ile bir araya gelen CHP Bursa Milletvekili aday adayı Mesut Şehitoğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesinde ilçenin genel sorunları hakkında açıklamalarda bulundu.

İLÇEYE YAKIN KÖYLERDE HAYVANCILIK AZALDI

Gemlik hakkında genel değerlendirmelerde bulunan Şehitoğlu; Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl’ün ardından Bursa’nın nüfus bakımından en büyük ilçesinin Gemlik olduğunu ifade ederek, “Gemlik’in nüfusu 120 bini aştı. İlçe merkezinde ikamet eden vatandaşlarımızın yüzde 80’e yakını ticaretle uğraşıyor. Büyük bir bölümünü esnaf kardeşlerimiz oluşturuyor. Çok zor günler geçiren esnafımızın hizmet standartlarını ve ticari koşullarını iyileştirmeye devam edeceğiz. İlçeye yakın köylerimizde hayvancılık maalesef yok olma noktasına geldi. Tarım konusunda ise dünyanın en lezzetli zeytinleri Gemlik’te yetişiyor. Bir ilçenin her konuda iyi olması mümkün değil ancak ilçemizin has değerlerinin çok daha iyi bir konuma gelmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“ZEYTİNDE DÜNYA MARKASI İLÇEDE ÜRETİCİLER NASIL ZOR DURUMDA OLABİLİYOR?”

İlçenin ana gelir kaynağının zeytin olduğunu aktaran Şehitoğlu, zeytin üreticilerinin korunması ve daha çok teşvik edilmesi gerektiğini ifade ederek, “Dünyanın en kaliteli sofralık zeytininin üretildiği Gemlik’te 3 milyona yakın zeytin ağacımızla, yıllık 40 bin ton zeytin üretimi gerçekleştiriyoruz. Gemlik’in coğrafi konumu itibariyle zeytininin tadı çok başka ve bunu artık bütün dünya biliyor. Bu rakamların 2 katına nasıl çıkartabiliriz konusunu konuşmamız gerektiği yerde ilçede zeytin üreticilerinin ekonomik sorunlarını konuşuyor olmamız inanılır gibi değil. Sadece zeytin satarak değil, zeytini işleyerek katma değerli bir ürün haline getirmeliyiz ancak bırakın bunu düşünmeyi üreticilerimizi bile koruyamıyoruz. Gübre, ilaç ve mazot gibi üreticilerin en büyük gelir kalemlerinin her geçen gün arttığı bir ülkede çiftçilerimizi koruyamazsak elimizdeki değerleri de kaybedeceğiz. Zeytin alım fiyatlarında adil, makul ve üretimi teşvik edecek seviyede olması gerektiğini de ifade etmek istiyorum. Bu konuyla ilgili yeni yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğu çok açık. Söyleyecek çok sözümüz var… Yanlış tarım ve ekonomi politikaları çiftçilerimizi zor duruma sokuyor” diye konuştu.

GEMLİK KÖRFEZİ BURSA’NIN DEĞİL TÜRKİYE’NİN SORUNU!

Gemlik sanayisinin temelini oluşturan firmalara ülkemizin ticaret hacmine sağladığı katkılar çok önemli olmakla birlikte Gemlik Körfezi’ni koruma görevinin herkesin sorumluluğunda olduğunu aktaran Şehitoğlu, “Gemlik’te deniz kirliliğinin birçok sebebi var. Arıtılmamış evsel atıkların derin deşarj yöntemiyle denize atılması büyük bir faktör. İlçe nüfusunun her geçen gün arttığı ve çevre ilçeler düşünüldüğünde Körfezin geleceğini korumalıyız. Gemlik yatırımların merkezi haline gelmeye devam edecek. Burada üretim yapacak her bir sanayi kuruluşlarının mutlaka gerekli hassasiyeti göstermeleri gerekiyor. İlgili kurumlar tarafından denetimlerinin yapılması, körfeze zarar verecek hiçbir bir unsurun faaliyetine onay verilmemesi şart. Endüstri kuruluşlarının sularını arıtmadan denize bırakmamaları gerekiyor. Göz göre göre onay verilen projeler ve denetimsizlik Gemlik Körfezi’ni öldürüyor. Temiz bir gelecek için bu düzenin değişmesinden başka çaremiz artık yok” diye konuştu.

Şehitoğlu ayrıca ilçe nüfusunun büyük bir bölümünün deprem riski altında olduğuna dikkat çekerek, şehir merkezindeki riskli yapı stoğunun iyileştirilmesi ve kentsel dönüşüm çalışmalarının hız kazanması gerektiğini ifade etti.

Şehitoğlu son olarak Kurşunlu, Küçük Kumla, Büyük Kumla, Karacaali başta olmak üzere turizm bakımından I. derecede turistik hüviyete sahip bir ilçenin özellikle yaz turizmi açısından özel sektör yatırımlarının merkezi haline gelmesi gerektiğini, bunun gerçekleşmesi için farklı alanlardaki eksiklerin ilgili bakanlıklar ve yerel yönetimlerin destekleriyle entegre bir şekilde olması gerektiğinden söz etti.