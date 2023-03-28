CHP Bursa Milletvekili aday adayı Mesut Şehitoğlu, dünyada eşine az rastlanır Longoz Ormanlarını bünyesinde barındıran Karacabey’in birçok alanda olduğu gibi turizm alanındaki başarısızlığına dikkat çekti. "Karacabey Yaren Leylek’ten ibaret olmamalı" diyen CHP'li Şehitoğlu, "Yaren Leylek geldi, Yaren Leylek gitti. Yaren Leylek gelmese Karacabey bitti. Yıllardır liyakatsiz yöneticilerin yapamadığını bir leylek ile Adem Amcamız yaptı" diye konuştu.BURSA (İGFA) - CHP Bursa Milletvekili aday adayı Mesut Şehitoğlu Karacabey ziyaretleri kapsamında CHP Karacabey İlçe Başkanı Gönül Avil ve ilçe örgütü ile kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdi.

Karacabey’in endüstriyel tarım ve hayvancılık başta olmak üzere gelişen sanayisiyle önümüzdeki 25 yıllık süreçte vizyon sahibi yöneticilerin kontrolünde Bursa’nın en hızlı gelişen ilçelerinden biri olmasının kaçınılmaz olacağını ifade eden Şehitoğlu, Karacabey’e dair farklı önerilerde bulundu.

“KARACABEY’DE TIBBİ AROMATİK BİTKİLERE YÖNELİK DESTEKLER ARTIRILMALIDIR”

Şehitoğlu yaptığı açıklamasında, Karacabey ovasının Türkiye’nin en verimli topraklarından birine sahip olduğunu ifade ettiği açıklamasında, “Bereketli topraklarıyla Karacabey ilçemiz, Türkiye’nin en önemli sanayi kuruluşlarından bir kaçını bünyesinde bulunduruyor. Karacabey’in verimli topraklarında üretim yapan çiftçilerimizin girdi maliyetlerini koruyacak önlemlerin alınması ve tarlada kalan mahsullere yeni pazar alanlarının bulunması konusunda başta yerel yönetimlere büyük görev düşüyor. Diğer yandan geleneksel tarım yöntemleriyle alın terinin karşılığını alamayan çiftçilerimizin katma değeri yüksek tıbbi aromatik bitkileri yetiştirilmesine yönelik teşvikler artırılmalıdır” dedi.

“KARACABEY’E TİCARİ LİMAN TİCARET HACMİNİ ARTIRACAKTIR”

Karacabey’in coğrafi yapısının önemine vurgu yapan Şehitoğlu, “Karacabey birçok özelliği ile birlikte konum olarak büyük bir öneme sahip. Bursa’nın ticaret hacmini artıracak yatırımların merkezi olması planlanan ilçemizde neden bir ticari liman yapılmasın ? Karacabey’e yapılabilecek ticari bir liman Bursa’yı çok farklı seviyeye taşıyabilir. Karacabey’e ticari liman Bursa ve ülkemizin ticaret hacmini artıracaktır. Karacabey Limanının bölge sanayisine katacağı ivme, ticaretin gelişmesi için önemli bir fonksiyonu yerine getirebileceğini düşünüyorum. İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolunun kesişim noktasında olan ilçemizin, demir yolu ile ulaşım ağının güçlendirilmesiyle ile de bölgenin ticari ve lojistik bir üs haline gelmesi gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

“LİYAKATSİZ YÖNETİCİLERİN YAPAMADIĞINI YAREN LEYLEK YAPTI”

Dünyada eşine az rastlanır Longoz Ormanlarını bünyesinde barındıran Karacabey’in turizm alanındaki başarısızlığına dikkat çeken Şehitoğlu, “Karacabey Yaren Leylek’ten ibaret olmamalı. Yaren Leylek geldi. Yaren Leylek gitti. Yaren Leylek gelmezse Karacabey bitti. İyi ki Yaren Leylek ile Adem Amca var. Yıllardır liyakatsiz yöneticilerin yapamadığını bir leylek ile Adem Amcamız yaptı. Türkiye’de hatta dünyada eşine az rastlanır Karacabey Longoz Ormanlarının değeri maalesef bilinemiyor. Bursa’da yaşayan vatandaşların bile eminim birçoğu bile eminim Karacabey’e gidip longozu görmemişlerdir. Bursalıların dahi gitmediği gitmek istemediği, bir bölgeye nasıl turist gelmesini bekleyebiliriz ? Bölgenin fiziki yapısını iyileştirecek ve turizm açısından cazip hale getirecek adımları atarak Karacabey’in birçok doğal değerine söz sahip çıkacağız.” ifadelerini kullandı.