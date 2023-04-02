CHP Bursa Milletvekili aday adayı Mesut Şehitoğlu, Mudanya’nın hizmet ayrımcılığına maruz kaldığını ifade ederek, iktidarları döneminde Mudanya'nın her alanda hak ettiği yatırımları alacağını söyledi.BURSA (İGFA) - CHP Bursa Milletvekili aday adayı Mesut Şehitoğlu, ilçe ziyaretlerini sürdürüyor.

Partisinin Mudanya İlçe Başkanı Ömer Aydın ve teşkilat üyeleriyle bir araya gelen Şehitoğlu, Mudanya’nın hizmet ayrımcılığı yaşadığı için turizm, tarım ve ulaşım alanında beklediği yatırımları alamadığını öne sürdü.

“MUDANYA’NIN ŞİRİNCE’DEN EKSİĞİ YOK FAZLASI VAR”

Mudanya’nın turizmde çok daha önemli bir yere gelmesi gerektiğine dikkat çeken Şehitoğlu, “Bugün Türkiye’nin en güzel sahil kasabalarından biri olan Mudanya, yaşanan hizmet ayrımcılığı nedeniyle turizmden yeteri payı alamıyor. Son 20 yılda Bursa turizmi günübirlik turlardan ibaret hale geldi. Bugün Bursa’ya gelen turistler, Ulucami’den başlayıp, Yeşil Türbe’de turunu tamamlayıp, geri dönüyor. Oysa ki sadece Mudanya’yı, Trilye’yi gezmeye kalksan sadece 1 gününü alır. Mudanya’nın yarısı kadar olmayan Şirince Köyü’nü bugün bütün dünya tanıyor. Mudanya’nın Şirince’den eksiği yok fazlası var. İktidarımız dönemde Mudanya, Türkiye turizminin en önemli noktalarından biri haline gelecek” dedi.

“SAĞLIK TURİZMİ İLE BÖLGE CAZİBE MERKEZİ HALİNE GELEBİLİR”

Mudanya’nın havası ile şifa deposu olduğuna dikkat çeken Şehitoğlu, “Sağlık turizminde çok geride kaldık. Astım, bronşit ve koah hastalığı geçiren, imkanı olan vatandaşlarımız Mudanya’ya yerleşiyor. Buraya yapılacak sağlık turizmi yatırımlarıyla bölgeyi cazibe merkezi haline getirebiliriz. Sadece Türkiye’nin değil dünyanın konuştuğu bir Mudanya hayal ediyoruz” şeklinde konuştu.

Mudanya’da girdi maliyetlerinden dolayı birçok çiftçinin üretim yapamaz hale geldiğini ifade eden Şehitoğlu, “Bugün zeytin üreticisinin çoğu, yaşanan maliyet artışlarından dolayı üretimi bıraktı. İnsanlar, çocuklarını evlendirmek için topraklarını satar hale geldi. Dünyada herkes tarafından beklenen bir gıda krizi varken, çiftçinin her zaman olduğundan daha çok desteklenmesi gerekir. Gerçekleştireceğimiz projelerle çiftçilerimizi yeniden üretime teşvik edeceğiz” dedi.

Mudanya’ya ivedilikle ulaşım yatırımlarının gelmesi gerektiğine vurgu yapan Şehitoğlu, “Her gün binlerce kişi çeşitli nedenlerden dolayı Bursa-Mudanya, güzergahını kullanıyor. Ulaşımın daha kolay ve hızlı olabilmesi için Mudanya’ya hızlı bir şekilde metro hattı gelmeli. Bugün feribotla Mudanya’dan İstanbul’a yolculuk yapmak isteyen herkes, saatlerce yol gelmek zorunda kalıyor. Emek hattına entegre bir metro hattıyla bu çileden vatandaşlarımız kurtulabilir. Bunun yanında yapılacak yeni liman alanıyla, İstanbul’a çok daha sağlıklı feribot seferleri gerçekleşebilir” dedi.

“MUDANYA, PARTİMİZİN KALESİ”

14 Mayıs seçimlerinde Mudanya’da büyük bir zafer yaşayacaklarını iddia eden Şehitoğlu, “Partimizin en güçlü kalelerinden biri olan Mudanya’da İlçe örgütlerimizle birlikte, rehavete kapılmadan her zamankinden daha çok çalışacağız. Bursa ve Türkiye genelinde yaşayacağımız zafere Mudanya’da önemli bir katkı sağlayacak" diye konuştu.