CHP Bursa Milletvekili Aday Adayı Mesut Şehitoğlu, Nilüfer İlçe Başkanlığı’na gerçekleştirdiği ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, “14 Mayıs’ta, Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer İlçe Başkanlığımızın çalışmaları sandığa yansıyarak Nilüfer’de tarihi rekor kırılacak. İktidarımız döneminde ise tüm ilçelerimizin refah düzeyini Nilüfer düzeyine çıkaracağız” dedi.

BURSA (İGFA) - CHP Bursa Milletvekili aday adayı Mesut Şehitoğlu, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz ve Nilüfer ilçe örgütü ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

“İLÇE ÖRGÜTÜMÜZÜN ÇALIŞMALARI SANDIĞA OLUMLU YANSIYACAK”

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz başta olmak üzere Nilüfer Belediyesi ve ilçe örgütünün her alanda gerçekleştirdiği çalışmaların 14 Mayıs’ta sandığa yansıyacağını ifade eden Şehitoğlu, “Nilüfer Belediye’mizin gayretleri ile vatandaşlarımızın sosyal ve ekonomik anlamda refah düzeyini artıracak birçok proje hayata geçirildi. Nilüfer’de farklı alanlarda birçok yatırım yapıldı. Nilüfer Belediyesi; sosyal hizmetler, tarım ve üretim alanındaki yenilikler, eğitim, bilim ve teknoloji, çevre, doğal yaşam ve spor alanları başta olmak üzere birçok hizmeti yerine getiriyor. Nilüfer İlçe Başkanımız Fırat Yılmaz ve ilçe örgütümüzün çalışmalarıyla özellikle toplumun dezavantajlı bireylerine yönelik birçok önemli proje gerçekleştirildi. İlçede sorunların tespiti, giderilmesi ve çözüm önerileriyle Nilüfer’in gelişimine büyük katkı koyan ilçe örgütümüz bu anlamda vatandaşlarımız ile partimiz ve belediyemiz arasında köprü olarak sorunların çözümü ve ihtiyaçların giderilmesi noktasında çok büyük sorumluluk üstlenmeyi sürdürüyor.” ifadelerini kullandı.

“İLÇE BAŞKANLIKLARIMIZ İLE ORTAK ÇALIŞMALAR İMZA ATACAĞIZ”

Nilüfer Belediyesi CHP Meclis üyeliği döneminde, Nilüfer ilçe örgütü ile koordinasyon içerisinde bir birliktelikte hareket ettiğini aktaran Şehitoğlu, “Nilüfer Belediye meclisinde en çok önerge veren ve önergesi en çok hayata geçen bir parti mensubu olarak, hizmetlerimizi nasip olursa yüce Türkiye Büyük Millet Meclisi altında devam ettirdiğim sürece, ilçe örgütlerimizle olan uyumluluğumuz ve birlikteliğimiz katlanarak artacak. Her ilçe örgütümüzün görevi ve sorumlulukları çok büyük. O ilçenin sosyal ve ekonomik durumunu karış karış en iyi bilen kişiler ilçe başkanlarımızdır. Vekillik dönemimde de sorunların çözümü ve hizmetlerin iyileştirilmesi noktasında ilçe örgütlerimizle ortak çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

NİLÜFER HER GÜN 1 BUÇUK MİLYON KİŞİYİ AĞIRLIYOR

“Sağlık hizmetleri, eğitim kurumları, sanayi kuruluşları, eğlence ve sosyal donatı alanları göz önünde bulundurulduğunda; yüzde 34,1 ile Bursa’nın en çok nüfus artışı yaşanan ilçesi olan Nilüfer, 550 bine yakın nüfusuna ilave olarak her gün 1 milyon daha fazla kişiyi ağırlamaktadır. Her gün 1 buçuk milyon kişiye hizmet vermektedir. Bu anlamda alt yapı ve üst yapı sorunlarının yaşanmaması, sağlık hizmetlerini aksamaması, ulaşım, hava kirliliği ve benzeri olumsuz senaryolarının oluşmaması için Nilüfer Belediyesi merkezi bütçeden ve Ankara’dan, gereken yatırımları mutlaka almalıdır.”

“NİLÜFER’DE TARİHİN EN YÜKSEK OYUNU ALACAĞIZ”

Nilüfer ilçe örgütünün bir meclis üyesi olarak 28. Dönem Milletvekili aday adayı olmanın büyük bir şeref olduğunu aktaran Şehitoğlu, “Nilüfer en çok göç alan ilçemiz. Yatırımlarda en çok tercih edilen ilçemiz. Tüm bu hizmetler Nilüfer’i cazibe merkezi haline getirirken; ilçemizin eğitim, sağlık ve iş alanında aldığı yatırımlar bu nedenle tesadüf olmuyor. Her alanda Bursa’nın merkezi Nilüfer’dir. Nilüfer’siz Bursa düşünüldüğünde, güzel Anadolu’muzun her hangi bir kentinden farksız olur. Nilüfer Belediyesi’nin ve Nilüfer İlçe Başkanlığımızın çalışmaları başta olmak üzere, Kadın Kollarımız, Gençlik Kollarımız ve partimizin gayretleri ile her alanda Bursa’nın en gelişmiş kenti olan Nilüfer, 14 Mayıs Genel Seçimleri’nde tarihin en yüksek oyunu alacak. İktidarımız döneminde Bursa özelinde amacımız tüm ilçelerimizin refah ve gelişmişlik düzeyini Nilüfer seviyesine çıkarmak olacak” dedi.