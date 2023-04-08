Şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları Nilüfer Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu iftar yemeğinde bir araya geldi. CHP Bursa Milletvekili A. Adayı Mesut Şehitoğlu, “Bir şehit çocuğu ve bu kahraman ailenin bir ferdi olarak Yüce Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında bizlerin temsil kabiliyetini artıracağımıza söz veriyorum.” diye konuştu.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu iftar yemeğine; Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, CHP İl Başkanı Turgut Özkan, Nilüfer CHP İlçe Başkanı Fırat Yılmaz, CHP Bursa Milletvekili A.Adayı Mesut Şehitoğlu, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Metin Şenol, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa Başkanı Adem Erdem, Bursa Bursa Emniyet Teşkilatı Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Nevin Fırtına, Millet İttifakı’nın il ilçe başkan ve yöneticileri, Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcıları ve Meclis Üyelerinin yanı sıra çok sayıda şehit ailesi, gazi ve gazi yakınları katıldı.

TURGAY ERDEM, “DUALARINIZ AYDINLIK YARIN İÇİN OLSUN”

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınlarına teşekkürlerini sunduğu konuşmasında şunları söyledi, “Ramazan ayında soframızı onurlandırdığınız için teşekkür ediyorum. Bizler bu vatan için göğsünü siper eden şehitlerimize ve gazilerimize büyük şükran duyuyoruz. Bu ülke de bu bayrağın altında hür yaşıyorsak bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimize ve gazilerimizi minnetle anıyoruz. Bütün şehitlerimize de Allah’tan rahmet diliyoruz. Ülkemiz maalesef zor günlerden geçiyor. Yaşadığımız felaketler, ekonomik krizin getirmiş olduğu olumsuzluklar hepimizi yansıyor. Bizler bütün bunları dayanışma ile aşacağımıza inanıyorum. Yeter ki hep birlik olalım. İnanalım ve umudumuzu hiçbir zaman kaybetmeyelim. Bu Ramazan akşamında dualarınız birlik ve beraberlik için, felaketlerin olmadığı bir gelecek için, toplumumuzun refahı için, bolluk bereket ve aydınlık yarın için olsun. Dualarınız kabul olsun. Şehitlerimizin emaneti olan ailelerimize ve gazilerimize sağlıklı bir yaşam diliyorum.” dedi.

METİN ŞENOL, “BİZİM İÇİMİZDE DE MİLLETVEKİLİ OLACAK ŞEHİT ÇOCUKLARIMIZ VAR”

Şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınlarının sorunlarına çözüm olacak milletvekillerine ihtiyaç olduğunu ifade eden Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Metin Şenol, “Gazi ve şehit aileleri olarak tabi ki sıkıntılarımız var. Cumhuriyetimiz kurulmasında, kurtuluş mücadelemizde, Kore’de, Kıbrıs’ta, sınır içinde ve sınır dışı operasyonlarımızda birçok büyüğümüz kardeşimiz şehit oldu gazi oldu. Tüm şehitlerimizi saygıyla yad ediyoruz. Şükranla anıyoruz. Yarın milletvekili aday listeleri açıklandığında belki de burada milletvekili olacak arkadaşlarımız var. Bizim içimizde de milletvekili olacak şehit çocuklarımız var. Meclise girdiklerinde, inşallah gazi ve şehit ailelerinin bu akşamki iftar yemeğini unutmazlar. Bugün hatırladıkları gibi inşallah o günü de hatırlarlar. Şehit ve gazi ailelerimizin sorunları var. Bunlar çözümü için umarım çözüm gösterirler. Geçtiğimiz aylarda çok acı depremlerle sarsıldık. İnancımız olarak göçük altında kalanlar şehittir. Bizlerde bu acıları yüreğinde hisseden şehit ve gazi aileleri olarak depremzedelerimizin acılarını birlikte paylaşıyoruz. Genel merkezimi ve Bursa Şube Başkanlığımız olarak depremzede ailelerimizin yanında olmaya gayret ediyoruz. Bugün burada bir aile olarak toplanmamıza öncülük eden Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve ekibine teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Bursa Emniyet Teşkilatı Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Nevin Fırtına, konuşmasında, “İnsanların onuru, vatan ve bayrak sevgisiyle yücelir. Türk milletimizi ayırt edici niteliklerinden biri de hatta en büyüğü de şehidine gazisine verdiği önem ve duyduğu saygı ve sevgidir. Bu güzel duygularınızı bugün de bizlerle yaşattığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Bursa Muharip Gaziler Derneği Başkanı Adem Erdem, şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınlarını selamladığı konuşmada teşekkürlerini sunarken Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk’un selamlarını kürsüden iletti.

MESUT ŞEHİTOĞLU, “BU KAHRAMAN AİLENİN TEMSİL KABİLİYETİNİ ARTIRACAĞIMA SÖZ VERİYORUM”

CHP Bursa Milletvekili A.Adayı Mesut Şehitoğlu ise konuşmasında, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin en büyük zaferleri arasında yer alan Kıbrıs Barış Harekatı’nda şehit düşen Naim Bey’in oğlu Mesut Şehitoğlu olarak, şehit ailelerimizin, gazi yakınlarımızın ve gazilerimizin sorunlarını yüreğimde hissediyorum. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği’nin bir üyesi, bir şehit çocuğu ve bu kahraman ailenin bir ferdi olarak Yüce Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında bizlerin temsil kabiliyetini artıracağımıza söz veriyorum. Ailelerimize ne yapsak borcunu ödeyemeyiz ancak, onlara olan minnetimizi onların sorunlarını unutarak, görmezden gelinmesi kabul edilemez. Kahraman gazilerimiz ve aziz şehitlerimizin yakınları için sunulan ayrıcalıkların daha da artırarak, mevcut düzenlemeleri yeniden ele alarak şükranlarımızı belirtmeliyiz. Tüm acıları kalbinde hisseden bir şehit çocuğu olarak Türkiye Büyük Meclisi çatısı altında; şehit ve gazi yakınlarımızın temsilcisi olmaktan onur duyacağım” dedi.