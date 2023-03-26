CHP Bursa Milletvekili Aday adayı Mesut Şehitoğlu, CHP Yıldırım ilçe Başkanı Nihat Yeşiltaş ve ilçe örgütüyle toplantı gerçekleştirdi. Yıldırım ile ilgili önemli konuların görüşüldüğü toplantıda ilçenin yıllardır çözüm bekleyen sorunları konuşuldu.BURSA (İGFA) - CHP Bursa Milletvekili Aday adayı Mesut Şehitoğlu, CHP Yıldırım İlçe Başkanlığı’nda parti örgütüyle bir araya geldi.

“Bursa’nın yüz ölçümü olarak en küçük ve nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu ilçe Yıldırım’da, yıllardır görmezden gelinen ve her geçen gün içinden çıkılmaz bir hal alan sorunlara seçim öncesi göstermelik, pansuman çözümler sunulması Yıldırım’ın kaderini değiştirmeyecek" diyen Şehitoğlu, "Yıldırım’ı oy deposu olarak görenler, vatandaşa hizmet götürmeyi unuttu” dedi.

“YILDIRIM’DA SORUNLAR SEÇİM ÖNCESİ PANSUMANLARLA ÇÖZÜLEMEZ”

Bursa’nın yüz ölçümü olarak en küçük ve Bursa’da nüfus yoğunluğunun en yüksek ilçesinin Yıldırım olduğunun altını çizen Mesut Şehitoğlu, “Resmi rakamlara göre 655 bin olan ancak gayri resmi rakamlara göre bu rakamın çok çok üstünde olan Yıldırım ilçemizde ne yazık ki vatandaşlarımız birçok soruna çözüm bekliyor. Bursa’nın merkez ilçelerinden biri olmasına rağmen birçok mahallesinde yıllar sonra çözülme aşamasına gelen doğalgaz sorunu, plansız yapılaşma, kentsel dönüşüm, imar uygulamaları, hisseli parsel ve mülkiyet sorunları başta olmak üzere binlerce vatandaşımız birçok sorunla uğraşıyor. Yerel yönetimlerin ve ilgili bakanlıkların yıllardır görmezden geldiği ve her geçen gün içinden çıkılmaz bir hal alan sorunlara seçim öncesi göstermelik, pansuman çözümler sunulması Yıldırım’ın kaderini değiştirmeyecek. Yıldırım’ın sorunları pansuman yapılarak çözülemeyecek kadar derin. Yıldırım ne yazık ki nüfus yoğunluğu ve yapı stoğu başta olmak üzere Bursa’nın en sorunlu ilçelerinden biridir. Bunun sorumlularının kimler olduğunu vatandaşımız çok iyi biliyor” ifadelerini kullandı.

“YILDIRIM MAALASEF KADERİNE TERK EDİLMİŞTİR”

20 yılı aşkın süredir iktidarda olan hükümetin en kötü belediyecilik örneklerinden birini Yıldırım’da ortaya koyduklarına değinen Şehitoğlu, Yıldırım’da neredeyse adım atacak yer kalmadığını söyledi.

Süslü cümlelerle yapılan basın açıklamaları ilçede boş kalan birkaç metrekare alanlara Millet Bahçesi yapmak, yıllardır yapılmayan ve zaten yapılması gereken sözde kentsel dönüşüm projelerini gerçekleştirmek vatandaşın gözünü boyamaktan öte gidemeyeceğini belirten Şehitoğlu, "Yıldırım'ın en yeni ve refah düzeyi en yüksek en modern mahallesi Millet Mahallesi’ne dahi baktığımızda plansız kentleşmeyi görmek mümkün. Son 4-5 yılda ilçenin göz bebeği haline gelen mahallede yerel yönetimlerin plansız çalışmalarıyla neredeyse birçok caddesinde tek şeride düşen yollar, otopark sorunu ve nüfus patlamasından kaynaklı; sağlık, ibadet ve temel hizmetlere erişim noktasında vatandaşlar şimdiden sorunlar yaşamaktadırlar. Diğer yandan çevre yolunun ikiye böldüğü eski Millet Mahallesi ve yeni mahallenin fotoğrafı, ilçedeki hizmet ayrışması en iyi şekilde ortaya koymaktadır. Hizmetin gitmeyi unuttuğu mahallelerde yaşayan vatandaşlarımız Yıldırım’da maalesef kaderine terk edilmiştir.” diye konuştu.

“YILDIRIM, BETON YIĞININA DÖNÜŞTÜ”

Yıldırım’ın bir beton yığınına dönüştüğünü aktaran Şehitoğlu son olarak şunları kaydetti:

“Yıldırım ilçemizde; tarihi, kültürel ve doğal güzellikler arka planda kalırken, inanç ve doğa turizminde marka ilçe gelmesi gerektiği halde ilçe cazibesini her geçen gün kaybediyor. Yıldırım başta olmak üzere cazibesini her geçen gün kaybeden Bursa’mızın doğu yakasını yeniden ayağa kaldıracak adımları atmaya hazırız. İlçe örgütlerimizin çalışmaları, liyakatli temsilcilerin gayretleriyle önce kamu yatırımları başta olmak üzere özel sektörün yatırımlarını bölgeye çekeceğiz. Yılan hikayesine dönen kentsel dönüşümü ilçede boş kalan birkaç arsaya değil, Bursa’mızda uydu kentler oluşturarak, vatandaşlarımızla birlikte karar vererek yapacağız. Mevcut yerel yönetimin ve iktidarın oy deposu olarak gördüğü Yıldırım halkımız 14 Mayıs’ta gereken cevabı verecektir.”