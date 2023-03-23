CHP Bursa Milletvekili aday adayı Mesut Şehitoğlu, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Başkanı Gürhan Akdoğan’ı ziyaret etti.BURSA (İGFA) - Türkiye’nin en önemli STK’leri arasında yer alan ADD Bursa Şubesi’nin yeni Başkanı Gürhan Akdoğan’a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulunan CHP Bursa Milletvekili aday adayı Mesut Şehitoğlu, “ADD üyeliği, cumhuriyet ve Atatürk sevdalısı her Türkiye vatandaşı gibi benim için de büyük bir şereftir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkeleri ve hedefleri, tarihin her anında karşımıza geçiyor. Vefatının üzerinden 85 yıl değil bin yıl da geçse Atatürk ismi ve ilkeleri bu topraklarda baki kalacak.” diye konuştu.

ADD’YE DESTEK ÇAĞRISI

Kamuoyunun yoğun talebi üzerine göreve gelen Gürhan Akdoğan’ın ADD’ye büyük katkı sağlayacağını ifade eden Şehitoğlu, “Partimizin geçmiş dönem İl Başkanları’ndan Gürkan Akdoğan, Atatürk sevgisini ilke edinmiş, bu prensipler doğrultusunda kamuoyunun sevgisini ve saygısını kazanmış biri. Bu açıdan ADD’nin emin ellerde olması bizler için oldukça mutluluk verici. Atatürk sevgisini içinde taşıyan, dünya görüşünü kendine yol haritası olarak belirleyen herkesi ADD çatısı altında toplanarak, üye olmaya davet ediyorum” dedi.

‘Z kuşağı’ diye tabir edilen genç neslin Atatürk sevgisi ve onun ilkeleriyle hareket ettiğini ifade eden Şehitoğlu, Atatürk’ün en büyük ikinci mirası, CHP'nin tarihi zaferi Kıbrıs Barış Harekatı’nda şehit düşmüş Naim Bey’in oğlu olarak, muasır medeniyetler seviyesine ulaşmanın tek yolunun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği yoldan yürümekle mümkün olduğunu söyledi.

AKDOĞAN, “ÜYE SAYIMIZ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR”

Ziyaretten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden ADD Bursa Şube Başkanı Gürhan Akdoğan ise, ADD’nin üye sayısının her geçen gün arttığını belirterek, "Bu bayrağı onurla taşıyacak herkesten destek bekliyoruz. Atatürk devrimcisi olan herkesin, inandığı şeylerin peşinden gitmesi gerekir. Mustafa Kemal'in kurduğu ilkeler ve yeniden Kemalist cumhuriyeti inşa etmek için her şeyi yapacağız" diye konuştu.