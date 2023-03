14 Mayıs tarihinde gerçekleşecek olan 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için Mesut Şehitoğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nde CHP'den milletvekili aday adaylığını, yoğun bir kalabalıkla il binasında kamuoyuna duyurdu.BURSA (İGFA) - Mesut Şehitoğlu, görkemli bir törenle CHP’den milletvekilliği aday adaylığını açıkladı.

Basın açıklamasına CHP Bursa İl Sekreteri Baran Güneş, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz, Gürsu İlçe Başkanı Haşim Öztürk, CHP Yıldırım Meclis Üyesi Şahin Sevinç ile çok sayıda partili ve vatandaş katıldı. Şehitoğlu, "Çok kıymetli dostlar, kısa bir zaman önce ülke olarak çok büyük bir felaket yaşadık. Depremde hayatını kaybeden herkese Allah'tan rahmet kalanlara da can sağlığı ve şifalar diliyorum. Bugün 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümünde Kıbrıs Şehidi bir babanın, oğlu olma gururuyla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anarken, gazilerimize de can sağlığı diliyorum” dedi.

“YAPTIKLARIM, YAPACAKLARIMIN TEMİNATI”

14 Mayıs’ın ülke geleceği adına çok önemli bir gün olacağına dikkat çeken Şehitoğlu, “14 Mayıs sabahında tüm milletimizin elini vicdanına koyarak, “İyi mi yönetiliyoruz? Kötü mü yönetiliyoruz? diye sorgulamasını ve buna göre kararını vermesini istiyorum. Sandıktan çıkan sonuca, tüm siyasi partiler ile karar vericilerin saygı duyması ve Türk milletine inanması gerekir.” dedi. Şehitoğlu, “Eğitimim dönemimde, iş hayatımda, tüm sivil toplum örgütlerindeki görevimde ve son 4 yıldır Nilüfer Belediye Meclis üyeliğim sırasında yapmış olduğum çalışmalar, önümüzdeki dönemde Bursa özelinde ve Türkiye genelinde yapacağım çalışmaların teminatı olacaktır. Buna hepinizin önünde söz veriyorum.” İfadelerini kullandı.

“DESTEKLERİNİZİ BEKLİYORUM”

Kıbrıs’ta şehit düşmüş ve CHP önderliğinde kazanılan zaferde emek vermiş Naim Bey’in oğlu olarak, Allah bana; 18 Mart gibi Türk tarihinin en önemli günlerinden birinde aday adaylığımı açıklamayı nasip etti. Bugüne kadar bana verdiğiniz desteğin farkındayım. Bundan sonrada aynı desteği sizlerden bekliyorum. Aday adayı olarak Bursa'yı doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine tanıyan, bilen biriyim. Burada olan sorunlarında farkında olarak, çözümler noktasında sizlerle beraber hareket ederek, meclise taşıyacağım. Allah hepimize 14 Mayıs günü, bu ülkenin aydınlık geleceğini belirleyeceği, sandık sonuçlarını görmeyi nasip etsin. Açıklamamızda bize destek veren başkanlarıma, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza, partililerimize, dostlarıma, hemşerilerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.