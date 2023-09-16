Geçtiğimiz yıl Edirne Süper Amatör Lig’de şampiyon olan ve Bölgesel Amatör Lig’e yükselen Keşanspor’da oynayan Mesut Yılmaz, yeni sezonda Edirne Süper Amatör Lig takımlarından Keşan İdmanyurdu ile anlaştı.Erdoğan DEMİR/ Keşan Postası (EDİRNE İGFA)

Kulüp Başkanı Taner Karatepe, Mesut Yılmaz ile yaptıkları görüşmede anlaşmaya vardıklarını ve sözleşme imzaladıklarını belirterek “Mesut Yılmaz kulübümüz için önemli bir transfer. Kendisinin kulübümüzde olmasından büyük mutluluk duyuyor ve takımımıza katkısının da fazla olacağına inanıyorum. Hem kendisi hem hem kulübümüz için hayırlı olsun” dedi.

Yılmaz da gazetemizden Erdoğan Demir’e yaptığı açıklamada “Keşan İdmanyurdu Kulübü’nde olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Takımımızın başarısı için bütün takım arkadaşlarımızla birlikte elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Bu transfer nedeniyle Kulüp Başkanımız Taner Karetepe ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum” dedi.