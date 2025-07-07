Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde metan gazından zehirlenerek Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde (GATA) tedavi gören askerleri ziyaret etti. Bakanlar, askerlere ve ailelerine 'geçmiş olsun' dileklerini ileterek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde metan gazına maruz kalarak Ankara’ya sevk edilen askerleri, tedavi gördükleri GATA’da ziyaret etti.

Doktorlardan askerlerin sağlık durumu hakkında bilgi alan Bakan Göktaş, tedavi gören askerler ve aileleriyle sohbet ederek 'geçmiş olsun' dileklerini iletti ve acil şifalar diledi.

“GÜVENLİK GÜÇLERİMİZİN YANINDAYIZ”

Bakan Göktaş, “Ülkemizin savunmasında canlarını ortaya koyarak görev yapan tüm güvenlik görevlilerimizin devlet ve millet olarak her zaman yanındayız. Tedavileri devam eden askerlerimizin en kısa sürede sağlıklarına kavuşmasını temenni ediyorum” dedi.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki TSK Komuta Kademesi’nin, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde metan gazından zehirlenerek GATA’da tedavileri devam eden kahraman Mehmetçiklerimizi ziyaretinden görüntüler…#MillîSavunmaBakanlığı#YaşarGüler pic.twitter.com/ulZVllKNhj— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 7, 2025

Öte yandan Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki TSK Komuta Kademesi’nin, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde metan gazından zehirlenerek GATA’da tedavileri devam eden kahraman Mehmetçikleri ziyaret etti.