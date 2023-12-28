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Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen ve salonun tamamen dolduğu panele katılan Güvenlik Uzmanı Yazar Mete Yarar, Türkiye’nin ekonomik olarak büyümesinin savunma sanayisinde büyümesi ile mümkün olabileceğini söyledi.KOCAELİ (İGFA) - Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, Türkiye’nin son yıllarda Dünya’da savunma sanayisinde önemli bir güç haline gelmesinin önemini Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen panelde anlattı.

Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı’nda düzenlenen etkinliğe; Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AK Parti İlçe Başkanı Kemal Yavuz, MHP İlçe Başkanı Derya Çavdar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, STK temsilcileri, milli denizaltı çalışmalarında görev yapan Gölcük Tersanesi işçiler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Salonun tamamen dolduğu panelde söz alan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Yarar ve etkinliğe yoğun ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür etti.

90 MİLYAR DOLARLIK CİROYA ULAŞMAK SAVUNMA SANAYİSİ İLE MÜMKÜN

Moderatörlüğünü Cenk Sarıkaya’nın yaptığı panele savunma sanayisinin önemini anlatarak başlayan Mete Yarar, “Savunma sanayisi yalnızca savunma sanayisi demek değildir. Gabar’da temizlik yapılmasının petrol üretilmesinin merkezinde savunma sanayisi var. Gabar terör örgütünün en fazla bırakmak istemediği yer. 2024 yılında sadece burada çıkarılması hedeflenen miktar 100 bin varil. TPO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, ‘Biz fark ettik ki bizim dağların altında bulunan petrol, aslında Suriye ve Irak’ta kullanılan petrolün ana merkezi.’ diyor. Petrolün ana merkezinin burası olduğunu sızıntının oraya gittiğini düşünüyorlar. 2030 yılına geldiğinde amacımızı doğru yürütürsek, doğal gaz, petrol ve diğerleri ile yıllık yaklaşık 90 milyar dolarlık bir ciroya ulaşmamızı sağlayacak. Bu Türkiye’nin dışarıya tek kuruş borcunun olmaması demek. Size SİHA vermediklerini, helikopter vermediklerini ve terörü bitirmek istemediklerini anlıyor musunuz? Savunma sanayii bunların yapılabilmesini sağlıyor” dedi.

“SAVUNMA SANAYİNİN GÜCÜ İLE GEMİLERİMİZ PETROL ARAYABİLİYOR”

Yarar, “Savunma sanayii Dünya’da uzay sanayiinden sonra ikinci büyük teknoloji gerektiren sanayi. Savunma sanayii size öyle bir teknoloji kazandırıyor ki o teknolojinin kazanımları maaş olarak dönüyor. Gelirimizin 40 bin dolara gelmesi savunma sanayii ile mümkün. Karadeniz’de bulunan doğalgazın değeri 1 trilyon dolar. Bulunan doğal gaz, silah kadar değerli. Ama elinizde bunu koruyacak silahınız varsa. Bulunan doğal gazda çalışacak yabancı personeli dış istihbarat servisleri tehdit ettiler, ‘Türkiye için çalışırsanız tutuklanırsınız’ diye. Ama savunma sanayimiz güçlü olduğu için gemileri arama görevlerinde kullanabiliyoruz” diye konuştu.

Türkiye’nin güçlü yükselişini hazmedemeyenlerle mücadele edilmesi gerektiğini ifade eden Mete Yarar, “Beraber mücadele edeceğiz ve sonunda gerçekten kazanacağız. Bir şehit babasına sen kimsin dedirtmememiz lazım. Babanıza söylemiş gibi, lafınızı esirgemeyeceksiniz kavga edeceksiniz. Bunu yapmadıkça kaybedersiniz. Bunu vatan kavgası için yapacağız. Eğer vatan yoksa maalesef sizi hallaç pamuğu gibi atıyorlar. Bunu Gazze de öğrendim. Biri yanınızda devlete millete laf söylediğinde dönmeyin, hesabını sorun. ‘Bu milletle derdin ne deyin’” şeklinde konuştu.