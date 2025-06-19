Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporuna göre, kuzeydoğu bölgeler parçalı bulutlu, Trabzon ve Rize'de yerel yağış bekleniyor. Diğer yerler az bulutlu ve açık. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üstünde, kuzeyden esen rüzgar hafif.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü 19 Haziran Perşembe gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edildi.

Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üstünde seyretmesi beklenirken, rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin edildi.

Meteoroloji günlük hava tahmin raporunda bugüne ilişkin herhangi bir uyarıda bulunmadı.