Tahmini Okuma Süresi: dakika

Günlük hava tahmin raporuna göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 Şubat Pazar gününe ilişkin günlük hava tahmin raporunu yayımladı.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye geneli parçalı ve çok bulutlu olurken, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz (Mersin hariç), İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya ve Kars dışında), Güneydoğu Anadolu ile Çankırı, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin edildi.

Yağışların kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenirken, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.

Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı beklenirken, rüzgarın da genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.