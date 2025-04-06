Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Iğdır, Van ve Hakkâri çevreleri hariç yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 06 Nisan Pazar gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Genellikle sağanak ve yer yer gök gürültü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Trakya ve Çanakkale çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sabah saatlerinde Marmara ile kuzey ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgar genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'da yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların, Trakya ve Çanakkale çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgârın, güneyli yönlerden Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'da yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.