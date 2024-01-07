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Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülke çapında düşen hava sıcaklıkları ve pazar günü için olası hortum ve şiddetli yağışlar konusunda uyarıda bulundu. Kıyı bölgelerde hortum oluşma riskine karşı yerel halkın dikkatli olması gerektiği vurgulanıyoANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 Ocak 2024 Pazar gününe ilişkin hava raporunu açıklandı.

Güncel verilere göre, Türkiye'nin genelinin parçalı ve az bulutlu, zamanla batı bölgelerin çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı ve Eskişehir, Mersin çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatısının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgârın batı kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısının da yapıldığı raporda; sabah ilk saatlerden itibaren Ege’nin batısı (İzmir, Aydın, Muğla, Manisa) ve Marmara’nın batısı (Çanakkale, Balıkesir, Edirne, Kırklareli), zamanla Batı Akdeniz’de (Antalya, Isparta, Burdur’un doğusu) kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.