Meteoroloji'nin yayınladığı hava tahmin raporuna göre, bugün Marmara Denizi ve Ege Denizi'nin kuzeyinde fırtınanın etkili olacak. Batı ve Doğu Karadeniz‘in iç kesimlerinin yüksekleri ile Ardahan, Şırnak, Hakkari ve Van’ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar beklenirken vatandaşların kuvvetli yağış ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3 Kasım Pazar gününe ilişkin günlük hava tahmin raporunu yayınladı.

Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Osmaniye, Adana, Mersin, Çankırı, Ardahan, Ağrı ve Muş çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Çanakkale’nin iç, Balıkesir ve Erzurum'un kuzey kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz‘in iç kesimlerinin yüksekleri ile Ardahan, Şırnak, Hakkari ve Van’ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, Doğu Akdeniz'de yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Hakkari, Van, Bitlis, Şırnak, Siirt, Ş. Urfa, Batman ve Mardin çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

UYARILAR

Öte yandan Meteoroloji'den iki ayrı kuvvetli uyarı geldi.

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Hakkari, Van, Bitlis, Şırnak, Ş. Urfa, Siirt, Batman ve Mardin çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli yağış olması beklenirken; Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Batı Karadeniz’in batı kıyılarında ise kuvvetli rüzgara (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.