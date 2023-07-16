Yurt genelinde hava durumu güneşli, parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz ve Van çevrelerinde gökgürültülü sağanak yağışlı geçmesi, hava sıcaklıklarının ise artarak devam etmesi bekleniyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Van’ın kuzey ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, zamanla Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege kıyılarında, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde Doğu Anadolu'nun batısında ve İç Anadolu'nun güneyinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
TEKİRDAĞ °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KAYSERİ °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
RİZE °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Van'ın kuzey ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AĞRI °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri yarın (Pazar) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusu öğle saatlerine kadar kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren 5 ila 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi 2,0 ila 3,0 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı 4 ila 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.