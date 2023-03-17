Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz’in batısında beklenen kuvvetli yağışlara yönelik Düzce, Zonguldak ve Bartın illerini uyardı.DÜZCE (İGFA) – Batı Karadeniz’in batısında beklenen yağışlarında 17 Mart Cuma günü akşam saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, 12 saatlik periyotta miktara bağlı yapılan değerlendirmelerde metrekareye ortalama 21 ila 50 kilogram yağış düşmesinin beklendiği kaydedildi.