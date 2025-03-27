Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Çanakkale, Balıkesir'in batı kıyıları, K. Maraş'ın kuzey ve batısı, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Mart Perşembe gününe ilişkin günlük hava tahmin raporunu yayımladı.

Yurdun iç ve batı kesimlerde toz taşınımı bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığının, Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar genellikle güney yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI:

Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

TOZ TAŞINIMI UYARISI:

Ülkemizin iç ve batı kesimlerinde toz taşınımı beklendiğinden hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.