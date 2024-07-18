Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre Anayasa Mahkemesi üyeliğine Doç. Dr. Metin Kıratlı seçildi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İdari İşler eski Başkanı Doç. Dr. Metin Kıratlı, 12 Mayıs'ta görev süresi dolan Muhammed Emin Kuz'un yerine Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Doç. Dr. Kıratlı'nın Anayasa Mahkemesi üyeliğine ilişkin kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

DOÇ. DR. METİN KIRATLI KİMDİR?

14 Şubat 1969 tarihinde Konya/Ereğli’de doğdu. İlkokul ve lise eğitimini Ereğli’de tamamladı.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1990 yılında mezun oldu.

Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Diplomasisi Eğitim Programı Goethe Enstitüsünde (Berlin) yabancı dil eğitimi aldı. Daha sonra İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programını bitirdi. Kırıkkale Üniversitesinde doktora eğitimini tamamladı.

Ankara Adliyesinde hâkimlik stajına başlayan Kıratlı, staj bitimi sırasıyla Ulaş Hâkimliği, Çaldıran Hâkimliği, Yalvaç Hâkimliği ve Manavgat Hâkimliği görevlerini yapmış olup, 2004 yılında Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne atanarak Tetkik Hâkimlik, Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdür olarak görev almıştır. 2014 yılında 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçilmesiyle Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atanmış olup, 3 Ağustos 2018 tarihinden itibaren bu yana Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı olarak görevini sürdürdü.

23 Kasım 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile YÖK Üyeliğine atanmıştır. Ayrıca, Akdeniz Havzası ve Afrika Medeniyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Başkanlığını yürütmektedir.

İyi derecede Almanca bilen KIRATLI, evli ve iki çocuk babasıdır.