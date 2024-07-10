Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit ettiği 4 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.ANKARA (İGFA) - Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.
Bakanlık, kahraman komandoların Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit ettiği 4 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdiğini duyurdu.
Teröristlerin kullandıkları sığınakta yapılan arama-tarama faaliyetlerinde birçok silah ve mühimmat ele geçirildiği kaydedilirken, bölgede ele geçirilen malzemeleri şöyle sıraladı:
-1 adet M-16 piyade tüfeği ve 9 adet şarjörü,
-4 adet AK-47 piyade tüfeği ve 19 adet şarjörü,
-1 adet AT-4 tanksavar silahı,
-1 adet Dragunov keskin nişancı silahı ve 5 adet şarjörü,
-1 adet Zagros keskin nişancı silahı,
-1 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfeği,
-1 adet RPG-7 roketatar,
-28 adet el bombası,
-590 adet 7,62 mm mühimmat,
-1.020 adet 5,56 mm mühimmat,
-2.070 adet 5,45 mm mühimmat,
-250 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı,
-59 adet 12,7 mm mühimmat,
-6 adet RPG-7 anti-tank mühimmatı,
-2 adet RPG-7 anti-personel mühimmatı,
-9 adet RPG-7 sevk fişeği,
-4 adet alpha-fire düzenek,
-1 adet gece görüş dürbünü,
-1 adet termal silah dürbünü,
-EYP yapımında kullanılan kullanılan muhtelif malzeme,
-1 adet Yaesu telsiz,
-1 adet elektronik kitap okuyucu,
-1 adet flash bellek,
-1 adet radyo,
-1 adet akü,
-1 adet güneş enerji paneli,
-Gizlenme maksadıyla kullanılan muhtelif malzeme,
-Muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.