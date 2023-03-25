Sakarya’nın Akyazı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet metrelerce sürüklendi. kazada sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Hastane Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.Ç. idaresindeki motosiklet sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkarak devrilen motosiklet metrelerce sürüklendi. Meydana gelen kazada sürücü ağır yaralandı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yaralı K.Ç. Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücü buradaki müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.