İstanbul’da metroda satış yapan yabancı uyruklu bir çocuğa fiziksel saldırıda bulunulmasıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.ANKARA (İGFA) - Açıklama Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul’da metroda satış yapan yabancı uyruklu bir çocuğa fiziksel saldırıda bulunulmasıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma ile ilgili ayrıntıyı kapsamında gözaltına alınan şüphelinin "Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı basit yaralama ile halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklandığını duyurdu.

Bakan Tunç, "Üstün yararını gözettiğimiz, masum çocuklara sebebi ne olursa olsun şiddet kabul edilemez, etmiyoruz. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" dedi.

https://twitter.com/yilmaztunc/status/1829499816826597490

Hatırlanacağı gibi, dün İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yapılan araştırmalar sonrasında olayın Yenikapı-Hacıosman M2 metrosunda metrosunda meydana geldiği, çocuğa şiddet uygulayanın ise 41 yaşındaki D.A. adlı şahıs olduğu tespit edilerek şüpheli şahsın yakalanarak gözaltına alındığını duyurmuştu.

Sosyal medyada yer alan ve metroda “yabancı uyruklu bir çocuğa şiddet uygulayan” şahısla ilgili görüntüler İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce incelenmiştir.Yapılan araştırmalar sonrasında olayın Yenikapı-Hacıosman M2 metrosunda metrosunda meydana geldiği, çocuğa şiddet… pic.twitter.com/Q1cA8eMC77— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 29, 2024