Mevlana Kalkınma Ajansı SOGEP Anadolu’dakiler programı kapsamında Konya Mobilyacılar Odasının “Selçuklu Ahşap Oyuncakları, Kündekari ve Ahşap Gelin Aynası yapımı gibi Ürünlerinin Canlandırılması ve Ticaretinin Geliştirilmesi “projesi Konya Valisi İbrahim Akın başkanlığında imzalandı.KONYA (İGFA) - T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda TR52 Konya-Karaman Bölgesi’nde çalışmalarını sürdüren Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2024 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında destek almaya hak kazanan 5 projeden biri olan Mobilyacılar Odasının projesi Konya Valisi ve Mevlana Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akın nezaretinde Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. İhsan Bostancı ve Oda Başkanı Mehmet Günbaş tarafından imzalandı.



Törende konuşan Vali İbrahim Akın, projenin hayırlı olmasını dilerken, Oda Başkanı Mehmet Günbaş ise önceki dönemlerde birçok başarılı projelere imza attıklarını, bu proje ile de Konya'nın istihdamına, sosyal gelişimine ve büyümesine katkı sağlayacaklarına inandıklarını söyledi. Günbaş, söz konusu projeyi en kısa sürede hayata geçirerek hedeflere ulaşma yolunda ilerlemeye devam edeceklerini söyledi.