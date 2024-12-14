Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı, Hz. Mevlânâ’nın Hakk’a Vuslatının 751. yılı dolayısıyla özel bir etkinlik düzenliyor.ANTALYA (İGFA) - Şeb-i Arûs Semâ Töreni, Mevlânâ Celaleddin-i Rumi’nin derin felsefesini, öğretilerini ve Mevlevîlik geleneğini yaşatmak amacıyla aslına uygun olarak gerçekleştirilecek.

17 Aralık Salı günü saat 20.00’de Antalya Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu’nda gerçekleşecek Şeb-i Arûs Töreni’nde katılımcılar, semâ ve tasavvuf musikisinin mistik atmosferinde Mevlânâ’nın insanlığa sunduğu barış, sevgi ve hoşgörü mesajlarını yeniden keşfedecek. Bu etkinlik, aynı zamanda Mevlânâ’nın felsefesini derinden hissetme ve onun öğretilerinden ilham alma fırsatı sunacak.

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Bu yılki etkinlikte, Mevlevîlik geleneğinin en önemli ritüellerinden biri olan “Semâ Töreni’nde Hüseyin Fahreddîn Dede’nin “Acemaşîran Mevlevî Âyîn-i Şerîfi” İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Tasavvuf Müziği Topluluğu tarafından büyük bir özenle ve aslına uygun olarak icra edilecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek bu anlamlı geceye, Mevlânâ’nın “Gel, ne olursan ol, yine gel!” çağrısına kulak veren tüm Antalyalılar davetli.