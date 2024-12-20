Manisa Büyükşehir Belediyesi, yüzyıllardır sevgi, saygı ve hoşgörünün Anadolu topraklarında yayılmasına öncülük etmiş Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin vuslatının 751’inci yıl dönümünde MASKİ Konferans Salonu’nda anlamlı bir program düzenledi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Mevlana, vuslatının 751’inci yıl dönümünde MASKİ Konferans Salonu’nda düzenlenen programla anıldı. Sinan Üzer ve Hoş Sada Tasavvuf Grubu’nun sahne aldığı etkinlikte, seslendirilen ilahiler dinleyenlerin gönüllerine dokundu. Manisalı vatandaşların katılımıyla gece boyunca tasavvuf müziği eserlerinin sunulduğu etkinlik, yapılan semazen gösterisiyle taçlandırıldı.

Kaynak: igf