Psikiyatri Uzmanı Dr. Erman Şentürk, kişilerin duygu durumunda coşkunluk veya çökkünlüğe neden olan bipolar affektif bozukluk hakkında bilgi verdi.İSTANBUL (İGFA) - Bipolar affektif bozukluğun, iki ayrı hastalık dönemiyle karakterize bir psikiyatrik bozukluk olduğunu belirten uzmanlar, kişinin duygu durumunun, coşkunluk veya taşkınlık olarak adlandırılan manik dönem ile çökkünlük olarak adlandırılan depresif dönem arasında değişkenlikler gösterdiğine dikkat çekiyor.

Hastalığın ortaya çıkışında genetik etkenlerin oldukça önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Psikiyatri Uzmanı Dr. Erman Şentürk, “Stresli veya travmatik olaylar da bipolar bozukluğun ilk hastalık döneminin ortaya çıkmasına neden olabilir.” dedi. Bipolar bozukluğun tedavisinde ilaçların önemli olduğunun altını çizen Dr. Erman Şentürk, yanı sıra sağlıklı bir hayat tarzı benimsenmesinin de önemli tedavi stratejisi olduğunu söyledi ve mevsim geçişlerinin mani ya da depresyon atağına neden olabildiği konusunda uyardı.

EN ÖNEMLİ BELİRTİ DUYGULARDA VE DAVRANIŞLARDA AŞIRILIK!

Bir kişide manik depresif bozukluk olduğunu gösteren belirtilere değinen Dr. Erman Şentürk, “Manik dönemde hastalarda aşırı coşkunluk, normalin çok üzerinde neşe ve enerji hali, düşüncelerde hızlanma, konuşma miktarında ve hızında artış, uyku miktarında ve uyku gereksiniminde azalma, özgüvende artış, büyüklük düşünceleri, çok fazla para harcama, aşırı hızlı araba kullanma, riskli cinsel aktivite gibi dürtüsel bazı davranışlar, sinirlilik ve agresif davranışlar sıklıkla görülen belirtiler arasında yer alır.” dedi.

Dr. Erman Şentürk, depresif dönemde ise hastalarda mutsuzluk, karamsarlık, isteksizlik, umutsuzluk, halsizlik, bitkinlik, içe kapanma, özgüvende azalma, değersizlik, abartılı suçluluk veya pişmanlık, eskiden keyif aldığı aktivitelerden keyif alamama, iştah ve uykuda bozulma, dikkat ve konsantrasyonda azalma, ölüm ve intihar düşünceleriyle sıklıkla karşılaşıldığına vurgu yaptı.

TEDAVİDE İLAÇLAR BÜYÜK ÖNEME SAHİP…

“Bipolar bozukluğun tedavisinde ilaç tedavilerinin büyük önemi vardır.” diyen Dr. Erman Şentürk, “İlaç tedavisinin yanı sıra yaşamın düzene sokulması, sağlıklı beslenme, düzenli uyku ve egzersiz, alkol ve madde kullanım alışkanlıklarını sonlandırma, pozitif düşünme ve davranma becerilerini geliştirme, hobi ya da uğraşılara vakit ayırma, stresle başa çıkma stratejilerini öğrenme, hastalığın seyri konusunda ayrıntılı bilgiye sahip olma önemli tedavi stratejileridir. Bipolar bozukluğun tedavisinde hastalık dönemlerinin tedavi edilmesi kadar, hastanın yeniden hastalanmasını engellemek adına koruyucu tedavilerin de önemli bir yeri bulunmaktadır.” şeklinde konuştu.