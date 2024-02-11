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Dermatoloji Uzmanı Dr. Hazal Sönmezler Selek, normalde vücut florasında halihazırda var olan Malassezia isimli mantarın, aşırı derecede artışı ve bu aşırı artışa bağlı olarak deri savunma sisteminin verdiği aşırı tepkinin sonucunda seboreik dermatit oluştuğunu açıkladı.İSTANBUL (İGFA) - Seboreik dermatit, halk arasında bilinen diğer adı ile yağlı egzama; ataklarla seyreden kronik bir deri hastalığıdır.

Saçlı deride, kaşlarda, burun kenarlarında, yanaklarda, sakal bölgesinde, kulaklarda, göğüs bölgesinde, gövdede; yağlanma, kızarıklık ve kepeklenmeye yol açtığını dile getiren Dermatoloji Uzmanı Dr. Hazal Sönmezler Selek, seboreik dermatite neden olan durumlar henüz tam olarak bilinmiyor olsa da sıklıkla yağlı cilde sahip veya yapısal olarak yağlı cilde yatkın kişilerde ortaya çıktığına dikkati çekti.

Örneğin mevsim geçişlerinde, özellikle soğuk kış günlerinde, stresli dönemlerde, enfeksiyöz hastalık geçirilen durumlarda, bazı hormon tedavileri sırasında veya bazı nörolojik hastalığı olan kişilerde şiddetli seyrettiğine vurgu yapan Sönmezler Selek, tedavi için kişiye özel şampuan ve nemlendiriciler gerektiğini kaydetti.

Uzm. Dr. Hazal Sönmezler Selek, şampuanların kişinin kepek problemi ile başa çıkmasında da yardımcı olduğunu ancak şampuan kullanımında sağlanan faydanın kişisel olduğu, her ürünün her hastaya iyi gelmeyebileceğinin göz önünde bulundurulması gerektiğini belirterek, şikâyetler azalmak yerine giderek artıyorsa, seboreik dermatit için özel olarak üretilmiş ve yukarıda bahsedilen içerikleri barındıran başka bir şampuana geçiş yapılması gerektiğini vurguladı.

Uzm. Dr. Sönmezler Selek, yüzde görülen kepeklenme ve kızarıklıklar içinse; çinko pirithion, ardıç katranı, pirokton olamin, sikloproksolamin içerikli nemlendiriciler ve salisilik asit içerikli yüz yıkama jellerin kullanılabileceğini, dermokozmetik ürünler ile yapılan düzenli cilt bakım rutinine rağmen şiddetli seyreden seboreik dermatit için bir dermatoloji uzmanına başvurulmasının önemli olacağını söyledi.