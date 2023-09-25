Uzman Hemşire Ayşe Şengel, mevsim geçişlerinde daha sık görülen viral hastalıklardan korunmanın yolunun bağışıklığı güçlü tutmaktan geçtiğini söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Mevsim geçişlerinde gün içinde yaşanan sıcaklık farkları, beslenmemizdeki değişimler, okulların açılması gibi birçok faktör hastalıklara davetiye çıkarıyor.

Soğuk algınlığı, grip, farenjit, bronşit ve benzeri hastalıklar mevsim geçişlerinde daha sık görülüyor. Mevsim geçişlerinde hastalıklardan korunmanın bağışıklık sistemini güçlü tutmada en önemli unsur olduğunu hatırlatan Bir Adım Sağlık CEO'su Uzm. Hemş. Ayşe Şengel, kişide vücut kırgınlığı ve kas ağrısı ile birlikte 39-40 dereceyi bulan yüksek ateş, titreme, üşüme, boğaz ağrısı, öksürük, balgam gibi şikayetler de varsa mutlaka doktora başvurmak gerektiğinin de altını çiziyor.

Şengel, bu dönemde özellikle 65 yaş üzerindekiler, bebekler, çocuklar ve hamileler, kanser hastaları, şeker ve kalp hastalığı gibi kronik hastalığı olan kişilerin yüksek risk altında olduğunu belirtti.

“Vücut direncinizi korumak için dengeli ve sağlıklı beslenmeye, bol su tüketmeye dikkat edin" diyen Uzman Hemşire Şengel, mevsim geçişlerinde hasta olmamak için önerilerini ise şöyle sıraladı: