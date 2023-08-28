Ankara Büyükşehir Belediyesi, Polatlı ve Beypazarı’nda çadırlarda ve kendilerine tahsis edilen yerlerde aileleriyle birlikte yaşamlarını sürdüren mevsimlik tarım işçilerine, içinde kişisel bakım ve temizlik ürünleri bulunan hijyen kitleri dağıttı. BelPlas AŞ ise, işçilerin yaşamlarını sürdürdüğü bölgelerde ilaçlama çalışması yapıyor.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi toplum sağlığının korunmasına destek olmak amacıyla çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Polatlı ve Beypazarı Ziraat Odası iş birliğiyle Polatlı ve Beypazarı’nda konaklayan mevsimlik tarım işçilerine hijyen hizmetinde bulunuyor.

MOBİL DUŞ ARACI MEVSİMLİK İŞÇİLERİN HİZMETİNDE

Daha önce deprem bölgelerinde de kullanılarak yaşamsal öneme sahip olan kişisel temizlik konusunda kritik bir açığı kapayan Ankara Büyükşehir Belediyesinin Mobil Duş Araçları, mevsimlik işçilerin de hizmetine sunuldu.

Kullanım ömrünün dolması nedeniyle atıl duruma düşen otobüslerden dönüştürülen mobil duş araçlarının içinde duş kabinleri, lavabo, şampuan ve sabun bulunuyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesine vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür eden Polatlı Sarıoba Mahalle Muhtarı Hakan Güngör de, ‘‘Ankara Büyükşehir Belediyesi bize her zaman yardım ediyor ilaçlama konusu olsun, hijyen konusu olsun ASKİ’de su sıkıntılarımızı çözüyor emeği geçen herkese teşekkür ediyorum’’ ifadesini kullandı.

MEVSİMLİK İŞÇİLERE DESTEK SÜRECEK

Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler Beypazarı Tacettin Mahallesi’nde mevsimlik işçilerin kurduğu çadır bölgesini de ziyaret etti. Bölgede vektörlere karşı kapsamlı ilaçlama çalışması gerçekleştirilirken, ekipler bu bölgede de mevsimlik tarım işçilerine içinde sıvı sabun, şampuan, diş macunu gibi kişisel temizlik ürünlerinin bulunduğu hijyen kitlerinden dağıttı.

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden Ankara’ya gelerek kurdukları çadırlarda kalabalık aileler olarak yaşayan tarım işçilerine sağlanan yardımları sürekli hale getireceklerini vurgulayan Sağlık İşleri Daire Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürü Mustafa Can, “Ankara'da bulunan tarım işçilerimize yönelik hijyen kiti dağıtımı, mobil duş hizmeti ve ilaçlama hizmetiyle ilgili başlattığımız projeler kapsamında Ankara'nın farklı lokasyonlarında bulunan mevsimlik tarım işçilerine ziyaretlerde bulunuyoruz. Mevsimlik tarım işçilerimizi daha iyi şartlarda misafir edebilmek için onların barınma merkezlerini daha iyi hale getirmek için projelerimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.