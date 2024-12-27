Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından mevsimlik tarım işçiliği aracılarına bilgilendirme semineri düzenlendi. Seminerde işçilerin yasal süreç ve hakları konusunda bilgi verildi.ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen bilgilendirme semineri, Uzman Sosyolog Zekeriya Demir’in sunumuyla gerçekleştirildi. Mevsimlik tarım işçiliğinde çalışan iş aracılarının (çavuş, dayıbaşı) bilinçlendirilmesi amacıyla düzenlenen seminerde, özellikle çocuk işçiliğinin önlenmesi ve farkındalık oluşturulması konularına dikkat çekildi.

Şanlıurfa Akıllı Tarım Teknolojileri Eğitim Merkezi’nde (ŞATEM) düzenlenen seminerde, Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi, Çocuk işçiliğinin zararları ve çözüm yolları, İŞKUR Kayıt Süreçleri, Tarım iş aracılarının İŞKUR’a nasıl kayıt olabilecekleri, Gerekli Belgelerin Temini, Tarım İş Aracısı Belgelerinin alınma süreçleri, İşverenlerle Sözleşme Süreçleri, Hukuki gereklilikler ve sözleşme yaparken dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında bilgi verildi.

Seminer, tarım sektöründeki iş aracılarının yasal süreçler ve haklar konusunda bilinçlenmesini sağlamakla birlikte, çocuk işçiliğini önlemeye yönelik farkındalık oluşturulması açısından da büyük önem taşıyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yönde eğitimler devam edecek.