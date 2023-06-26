Denizli Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı öncesi, vatandaşların yoğun olarak ziyaret ettiği kent merkezi ve ilçelerdeki tüm mezarlıklarda bakım ve temizlik çalışması yaptı.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların rahat ve huzur içinde bir Kurban Bayramı geçirebilmeleri aldığı tedbirler kapsamında mezarlıkları da unutmadı. Bu kapsamda, Denizli kent merkezi ve ilçelerdeki 1054 mezarlıkta rutin olarak bakım ve temizlik yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri Kurban Bayramı öncesi tüm tedbirleri alarak mezarlıkları ziyarete hazır hale getirdi. Vatandaşların yoğun olarak ziyaret ettiği mezarlıklarda yaz mevsiminin de gelmesiyle artan yabani otların temizliğini yapan ekipler şehitliklerde de özenle çalıştı. Asri Mezarlık'ta bulunan asker ve polis şehitlikleri ile ilçelerde bulunan şehitlerin ebedi istirahatgahlarında da bakım, temizlik ve çiçeklendirme çalışması yapıldı.