Toplumla bütünleşmiş, hayatın içinde ve hayatı kuşatmış, özgürlüklerin hakim olduğu bir dünya üniversitesi kimliği kazanan Kayseri Üniversitesi ‘’Butik değil Kaliteli büyüyen’’ bir Üniversite olmanın haklı gururunu yaşıyor. Kayseri Üniversitesi eğitirken üretiyor, üretirken eğitiyor...Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Uygulama ve proje odaklı olmayı, sürekli iyileşmeyi, paydaşlarla bütünleşmeyi, iş dünyasının gerektirdiği yetkinliklere sahip bireyler yetiştirerek bölgesel kalkınmaya katkı sağlamayı ve toplumsal fayda oluşturmayı kendini misyon belirleyen Kayseri Üniversitesi, mesleki ve teknik eğitimde öncü ve örnek bir yükseköğretim kurumu olma vizyonu ile çalışmalarını sürdürmektedir.

Kayseri’deki merkez kampüsü dışında Develi, İncesu, Bünyan, Pınarbaşı, Tomarza, Yeşilhisar ve Yahyalı ilçeleri ile Kayseri OSB’de de okulları bulunan Kayseri Üniversitesi, günümüzde işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu hemen her alanda nitelikli teknik personeller yetiştirerek, ülkeye katkı sağlamaktadır.

‘Eğitirken Üreten, Üretirken Eğiten‘ bir üniversite olan Kayseri Üniversitesi, öğrencilerine eğitim aldığı mesleği uygulamalı biçimde öğretme imkânı sunarken, laboratuvar, uygulama ve araştırma merkezleri ile çeşitli üretim alanlarında ürettikleri ürünleri ise toplumun beğenisine sunmaktadır.

Kayseri Üniversitesi mesleki ve teknik yükseköğretimde yaygın alanlar dışında yapay zekâ, dijitalleşme ve büyük veri alanlarında eğitim veren üniversiteler arasına girerken, YÖK tarafından kurulan Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu’nda bu yıl ilk kez İnsansız Araç Teknikerliği, Otonom Sistemler Teknikerliği ve Dijital Dönüşüm Elektroniği Programlarında eğitime başlayacaktır. Yeni kurulan Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi’nin ise önümüzdeki yıllarda öğrenci alması hedeflenmektedir.

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, “Kayseri Üniversitesi misyonu ve vizyonu itibari ile eğitimi, araştırmayı, toplum yararına proje üretmeyi, bulunduğu şehre ve ülkeye katkı sunmayı amaç edinen bir eğitim kurumudur. Önceliğimiz eğitim olmakla birlikte, nitelikli, alanına hakim, iş dünyasına çabuk uyum sağlayan bireyler yetiştirmeyi oldukça önemsiyoruz. Ayrıca öğrencilerimizi okulda dersler dışında sosyal ve kültürel faaliyetlerde de bulunmaya teşvik ederek, sosyal yönden gelişimlerine de katkı sunmayı amaçlıyoruz. Daha da önemlisi mezuniyet sonrası öğrencilerimizin istihdamı konusunda da çaba göstererek, sahada, sektörle iç içe eğitimi önemsiyoruz. Biz istiyoruz ki, öğrencilerimiz hangi bölüm veya hangi programda eğitim alırlarsa alsın, eğitim aldıkları alanda en iyi ve en donanımlı şekilde yetişsinler. Mesleğin gerekli kıldığı bilgileri iyi öğrensinler. Öğrenim gördükleri alandaki güncel gelişmelerden haberdar olsunlar. Kendilerini sürekli yenilesin ve geliştirsinler. Bunun yanında bizi biz yapan değerlerimize sımsıkı bağlı, vatanını, devletini, milletini seven, ezan ve bayrak sevdalısı bireyler olarak yetişsinler. Düşünmesini, hedef koymasını, çalışmasını, üretmesini bilen fertler olsunlar. Mezuniyetlerde de şed (kuşak) bağlayarak, öğrencilerimizi üniversitemizden bilgiyle donanmış, tecrübeler edinmiş, sabrı öğrenmiş ve sadakati özümsemiş biçimde mezun etmeye çalışıyoruz” dedi.

OSB’lerle işbirlikleri konusuna da değinen Rektör Karamustafa, “Kayseri Üniversitesi olarak bir rüyamız vardı. O rüya Kayseri’de OSB MYO’yu kurmaktı. Türkiye’de OSB MYO sayısı oldukça az. OSB MYO’lar öğrenciye önemli katkılar sağlıyor. OSB MYO’da eğitim gören öğrencinin, mezun olacağı mesleği nitelikli bir şekilde, sahada öğrenme fırsatı bulduğu için, mezuniyet sonrası da istihdamı kolaylaşmış oluyor. Kayseri OSB’de kurmuş olduğumuz OSB MYO, Kaynak Teknolojisi, Polimer Teknolojisi, Endüstri Ürünleri Tasarımı programlarında geçtiğimiz yıl eğitime başlamıştı. Bu okulumuz ileriki zamanlarda daha çok bölüm ve programla sanayiye, sektöre, nitelikli insan gücü yetiştirmeye devam edecektir. Kayseri OSB’de MYO projemizi hayata geçirdikten sonra şimdi de Kayseri OSB’de teknik kampüs oluşturma çabamız mevcut. Üniversitemiz merkez yerleşkesinde bulunan Mühendislik Fakültemizi de buraya taşıyarak Kayseri OSB’de bir teknik kampüs oluşturacağız. Bu teknik kampüste hem mühendislik eğitimi, hem de teknik eğitim birlikte verilecek. Buradaki okullarımızda öğrenim gören öğrencilerimiz gerek teknikerliği, gerekse mühendisliği, sahada, bizzat sanayi içerisinde öğrenme ve uygulama fırsatı bulabilecekler. Böylelikle her iki alanda da sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli personelin yetiştirilmesi de sağlanmış olacak” diye konuştu.

Rektör Karamustafa, Kayseri Üniversitesi’nin mevcut bölüm ve programlar dışında bu yıl ilk kez öğrenci alan bölüm ve programlarla eğitim yelpazesini çeşitlendirdiğini, toplum yararına proje ve işbirlikleri ile yeni proje ve hedeflerle büyümeye, gelişmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Kurtuluş Karamustafa, Mehmet Uzel’e Üniversite hakkında bilgi verirken..