14 Mayıs 2023 gerçekleştirilecek seçimlerde birçok parti çalışmalarını tamamladı. Seçime katılacak siyasi partilerdeki aday adaylarının heyecanlı bekleyişi sürüyor.Tarık ŞEKER / BURSA (İGFA) - Türkiye’nin geleceğini belirleyecek seçimlerde birçok ittifak kuruldu.

Seçim çalışmaları ittifaklar çerçevesinde ilerlerken Cumhur ittifakında birçok aday da çalışmalarıyla örnek olmaya devam ediyor.

Bu isimlerden biri de Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir Milletvekili aday adayı Aysun Bay Karabulut, Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) kurucu rektörü Karabulut, akademisyenlik sürecinde edindiği bilgi ve birikimi topluma yansıtmaktadır.

Birçok bilimsel çalışmasını pratiğe döken Türkiye’ye katma değer katan Karabulut, siyasi çalışmalarıyla da örnek olacaktır.

Karabulut çıkan çeşitli haberlerde neden aday adayı olmak istediğini ve hedeflerini de anlattı:

“Kadının siyasette yeri olması gerektiği düşüncesi ve aynı zamanda milliyetçi duygularımızla vatanın bölünmez bütünlüğünü korumak ve bayrağımızı daha yükseğe çıkarmak için yola çıktım” sözleriyle açıklamalar yapan Karabulut, akademisyen kimliğimin verdiği onur duygusuyla bugüne kadar kadın ve engellilerle ilgili birçok çalışma yaptığını, vatan sevgisiyle evlatları yetiştirmek, onlara ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ duygusunu hissettirebilmek, eğitimi, öğretimi, akademiyi ve doğru siyasete katkı sağlamak istediğini söyledi.

Gençlerle el ele, kadınlarla bir arada, engellilerle yan yana yürümek en büyük temennisi olduğunu belirten Karabulut, bu duygu ve düşüncelerle aday adayı olmaya karar verdiğini anlattı.

İzmir’in Türkiye’nin gözbebeği olduğunu belirten Karabulut, “Kendi vatanım, kendi toprağım… Bu şehirde adeta farklı bir güneş doğuyor. Modern, demokratik, kadınların ve gençlerin kendilerini özgür hissettiği, sıcakkanlı insanların memleketi İzmir… Bu şehre hem akademisyen hem de sağlıkçı kimliğimle bu kente hizmet etmek istiyorum. Herkes refah içinde yaşasın istiyorum…” diye konuştu.