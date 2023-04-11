MHP Antalya İl Başkanlığınca, milletvekili aday tanıtım programı düzenlendi.Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA) - Antalya Kepez ilçesindeki Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde düzenlenen aday tanıtım toplantısında konuşan MHP İl Başkanı Onur Temel, her adayın hem partiye, hem de Antalya'ya önemli hizmetleri olduğunu söyledi.

Seçimlere kadar çalmadıkları kapının kalmayacağını belirten Temel, "3 hilalli bayrağımız Antalya'nın her yerinde görünür olmalıdır. Bu seçimler Türkiye için tarihi bir dönemeçtir. Milletimiz ve devletimiz açısından bir beka meselesidir. Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünün teminatı MHP'dir. Terörle mücadelenin, ekonomik bağımsızlığın, ülkenin bütünlüğünün adresi Cumhur İttifakı'dır. 14 Mayıs'ta istikbalimize sahip çıkacağız. Bölücülere, hainlere gereken cevabı vereceğiz" dedi.

Cumhur ittifakı il başkanları ve MHP ilçe başkanlarının da katıldığı toplantıda MHP Antalya Milletvekili adayları; Abdurrahman Başkan, Hilmi Durgun, Mustafa Aksoy, Yusuf Kelleli, Ferhat Sarıbek, İlknur Fidan, Oğuzhan Çelik, Yavuz Çağlar, Serkan Öztürk, Ali Çetin, Hayati Peker, Esmaye Özörmenoğlu, İdris Özcan, Ahmet Ali Coşkun, Mehmet Ali Yalçın, Mustafa Doruatlı, Kutluhan Tozoğlu kamuoyuna tanıtıldı.