Metin Altundal başkanlığındaki TÜSÇAD yönetimini kabul eden MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, sağlık çalışanlarının Türkiye'nin medar-ı iftiharı olduğunu söyledi.Reyhan ÖZBAKIR - Herkes Duysun / ANKARA (İGFA) - MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu TÜSÇAD Genel Başkanı Metin Altundal ve beraberindeki heyeti Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki makamında kabul etti.

TÜSÇAD Genel Başkanı Metin Altundal ve beraberindeki heyeti kabul eden MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, sağlık çalışanlarının Türkiye’nin medâr-ı iftiharı olduğunu söyledi.

Ziyarette MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin gündeme getirdiği “100 il, 1000 ilçe” projesi hakkında Herkes Duysun Muhabiri Reyhan Özbakır’a açıklamalarda bulunan MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, bu projenin MHP liderinin bu konudaki ilk ifadesi olmadığını ve bunu bir önceki kongrede teklif ettiğini belirterek şöyle konuştu:

https://youtu.be/5CHXWplNt24

“Türk Yüzyılı olarak değerlendirdiğimiz, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Türkiye’nin idari yapılanması açısından 100. yıla mütenasip ‘100 il, 1000 ilçe’ talebimiz söz konusu… İnşallah hükümetimiz de bu konuda değerlendirmeler yapar.” diyen Zırhlıoğlu, şartları il olmaya uygun çok sayıda ilçenin beklentisinin uzun zamandır bu yönde olduğunu ifade etti.

“SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜLKEMİZİN MEDÂR-I İFTİHARIDIR”

TÜSÇAD Genel Başkanı Metin Altundal ve beraberindeki heyete de ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Bursa MHP Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, “Bizi ziyaretlerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Tüm Sağlıkta Çalışanlar Derneği adına Sayın Başkan’a, yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Bursa’nın birçok konuda olduğu gibi bu konuda da öncülüğü olmuş. Tüm Sağlıkta Çalışanlar Derneği’nin konfederasyonu Bursa’da… Allah muvaffak etsin. Sağlık çalışanları ülkemizin medar-ı iftiharıdır. Geçtiğimiz dönem yaşanan pandemide çok özverili çalışmalar yaptılar. Hepsinden Allah razı olsun. İnşallah sizin de katkılarınızla onların birtakım taleplerini siyasete taşıma noktasında bize aracılık ediyorsunuz, sağ olun…” şeklinde konuştu.