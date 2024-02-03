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MHP, Beğendik, Yenimuhacir, Esetçe, Yenikarpuzlu, Küplü, Subaşı ve Kırcasalih Belediye Başkan adaylarını da açıkladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - MHP, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 1 büyükşehir ilçe, 8 ilçe ve 46 belde belediye başkan adaylarını daha açıkladı

MHP, 1 büyükşehir ilçe, 8 ilçe ve 46 belde belediye başkan adayını daha açıkladı.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için böylece bugüne kadar 660 belediye başkan adayı kamuoyuna duyurulmuş oldu.

MHP’nin Edirne’den açıkladığı belediye başkan adayları da şöyle;

Beğendik: Taner Karlıdağ

Yenimuhacir: Vahit Güney

Esetçe: Turgay Şimşek

Yenikarpuzlu: Fahri Aldanmaz

Küplü: Ufuk Korkut

Subaşı: Veli Görme

Kırcasalih: Kürşat Kastamoni