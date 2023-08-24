MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, MHP Keşan İlçe binasında yaptığı açıklamada kongrelere tek aday ile gideceklerini ve 24 Mart yerel seçimlerinde genel merkez onayladığı takdirde kendi adayları ile yarışacaklarını açıkladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, Merkez İlçe Başkanı Emre Tokluoğlu ve İl Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Fidan dün MHP Keşan İlçe Binasında bşr basın toplantısı gerçekleştirerek önemli açıklamalarda bulundu.

Tercan, Tokluoğlu ve Fidan burada MHP Keşan İlçe Başkanı Adnan İnan ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı.

Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Arda’nın ayağındaki alçı ile toplantıya katılması da dikkatlerden kaçmayarak takdir edildi.

Zakir Tercan, teşkilat olarak 26 Ağustos Cumartesi günü başlayacakları ilçe kongrelerinin 15 Eylül'de Süloğlu ilçe kongresiyle tamamlanacağını belirterek, "Biz MHP olarak üzerimize düşen her ne ise fazlası ile yerine getirmek için büyük mücadele ettik. Bugüne kadar geldik, iki tane seçim geçirdik. Milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimi geçirdik. Edirne’den çok iddialıydık, başarılı olamadık. Baktık nasip kısmet olmadı. Bunun için de üzgünüm, Trakya’da en fazla oyunu arttıran il teşkilatı olduk. Biz geldiğimiz zaman yüzde 5 ile aldık. 13 bin küsur oy ile aldık partimizi. Milletvekili seçimlerinde yüzde 8’e kadar ulaştık, 13 bin oydan 22 bin 500’e çıkarttık. Üst kurul delegesini 3’ten 5’e çıkarttık. Tabi bu bizim için başarı mı derseniz. Bana göre başarı değil ama kötü de değiliz. Daha iyi çalışarak daha iyi organize ederek, önümüzdeki seçimlerde inşallah çıtamızı daha çok yükseltiriz" diye konuştu.

İlçe başkanları ile yapmış olduğumuz toplantıda bütün ilçelerimizde en büyük arzumuz isteğimiz kendi adaylarımızla seçime girmek olduğunu belirten Tercan, "Tüm ilçelerde tüm belediye başkan adaylarımızı tespit ettik. Edirne merkezde de belediye başkan adayımızı tespit ettik. Hiçbir sıkıntımız yoktur, tabi biz genel başkanımıza bu konuları ileteceğiz. Biliyorsunuz bizim camiamız teşkilat doktirinine önem veren bir camiadır. Bu başkan adaylarımızı bir dosya halinde genel başkanımıza sunacağız" dedi.