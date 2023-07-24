Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanlığı görevine Seyit Demirezen’in getirilmesinin ardından hayırlı olsun ziyaretleri artarak devam ediyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

MHP Kayseri'nin yeni il başkanı Seyit Demirezen’e destek için Tomarza, Melikgazi, Kocasinan’dan yüzlerce kişi hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Aslen Tomarzalı olan Başkan Demirezen’i özellikle hemşerileri yalnız bırakmadı. Tomarza merkez ve mahallelerinden yüzlerce kişi MHP İl Başkanlığına gerek desteklerini açıkladılar. Ziyarette konuşan Başkan Demirezen, “Kapımız her daim sonuna kadar açık. Tomarzalı gönüldaşlarımıza ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederiz.

Aynı zamanda MHP Kocasinan İlçe Başkanı Hacıali Doğan, yönetim kurulu ve partililerde yüzlerce kişiyle hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Doğan ziyaret anısına İl Başkanı Seyit Demirezen’e tablo hediye etti. MHP Melikgazi İlçe Başkanı Enes Ertuğrul Kalın ve yönetimi ise Başkan Demirezen’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, Orhun Kitabelerinin maketini hediye etti.