Edirne Keşan'da 3 Eylül’de yapılan kongrede göreve gelen ve daha sorma mazbatalarını alan MHP Keşan İlçe Yönetim Kurulu görev bölümü yaptı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) -MHP Keşan İlçe Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Adnan İnan başkanlığındaki yeni yönetimde görev bölümü şöyle oluştu;

Genel Sekreter: Nagihan Çelenk

KAÇEP Başkanı: Muradiye Durak

Başkan Yardımcısı: Abdullah Usta

Kurumlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı: Aycihan Çirozlar

Kurumlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı: Hüseyin Arda

Teşkilatlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı: Erdal Çoşkun

Hukuk İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Fatih Ekmekçi

Mahallelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Tolunay Ceviz

Mahallelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: İsmail Dumoğlu

Basın ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Ahmet Özkaya

Muhasip Üye: Onur Durmaz

Yönetim kurulu üyeleri

Mürsel Kara

Yüksel Öztüre

Özden Öztekin

Şerif Asilsoy

Mutlu Evci

Büyükşehir Eylül Ayı Meclis toplantısı yapıldı Büyükşehir Eylül Ayı Meclis toplantısı yapıldı

Cemali Bakır

Berkay Uslu