MHP Keşan İlçe Başkanı Adnan İnan, Keşan Belediye Meclis Üyesi Adayı Serdar Duman, Edirne İl Genel Meclis Üyesi 1. sıra Adayı Bilgin Duran ve Edirne İl Genel Meclis Üyesi 2.sıra Adayı Selçuk Bakraç MHP Edirne İl Başkanı Emre Tokluoğlu’na ziyarette bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - MHP Keşan İlçe Başkanı Adnan İnan, Keşan Belediye Meclis Üyesi Adayı Serdar Duman, Edirne İl Genel Meclis Üyesi 1. sıra Adayı Bilgin Duran ve Edirne İl Genel Meclis Üyesi 2.sıra Adayı Selçuk Bakraç, geçtiğimiz Cuma günü MHP Edirne İl Başkanı Emre Tokluoğlu’nu ziyaret etti.

Ziyarette 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Tokluoğlu seçimlerde MHP’nin elde edebileceği en fazla oyu alarak iyi bir sonuçla ayrılmaları için çok çalışmak gerektiğini belirtti.