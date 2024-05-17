Antalya'da MHP Kumluca İlçe Başkanı Ömer Tekin, yerel yönetimin ilçede gelir artıracak diğer çareler bulması gerektiğini belirterek, belediye mülklerinin satışının son çare olarak değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA) - MHP Kumluca İlçe Başkanı Ömer Tekin, kamuoyuna bir basın açıklaması yaptı.

Kumluca ilçesi eski kapalı Pazar Yerinin kapalı çatısının elde edilecek gelir ile Yeni Pazar yerinde yer alan esnaflarımızın ödemeleri ile mahsuplaştırılmasını, Eski Pazar yerinde yeri olup yeni Pazar yerinden yer alamayan hak sahibi esnaflarımızın mağduriyeti giderilmesi gerektiğini savunan Başkan Tekin, belediye iştiraklerinden olan Beton A.Ş.'nin aylık ortalama 6 bin Metre Küp beton satıyorken neden faaliyetlerine devam ettirilmediğini sordu. Bugün aylık 6 bin metre küp hazır betonun değerinin 15 Milyon TL olduğna dikkati çeken Başkan Tekin, "Beton Şirketinin ve Belediyemizin faaliyetlerini aksatmadan Kumluca ilçemiz yararına olacak her konuda Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur ittifakı olarak elimiz taşın altına koymaya hazırız!" dedi.

Taşınmaz satışına karşı olmadıklarını ifade eden Başkan Tekin, "Belediyemize ait mülklerin satışı son çare olarak değerlendirilmeli. Gelirleri arttıracak diğer çareler bulunmalıdır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz ilçemiz hayrına olan her şeye evet demeye hazırız" ifadelerini kullandı.