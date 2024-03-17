MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP 14. Olağan Büyük Kurultayı'nda, bin 295 delegenin tamamının oyunu alarak yeniden genel başkanlığa seçildi.ANKARA (İGFA) - Ankara Spor Salonu'nda toplanan MHP 14. Olağan Büyük Kurultayı'nda, tüzük ve parti programında değişiklik için iki komisyon oluşturuldu.

Kurultayda, parti tüzüğünün 30 maddesinde, 2017'deki Anayasa değişikliği referandumuyla getirilen düzenlemeler dikkate alınarak yapılan değişiklikler ile "Milli Yükseliş İradesi" isimli yeni parti programı kabul edildi. Merkez Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Mali Raporlarının onaylanmasının ardından, genel başkanlık seçimine geçildi.

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından MHP'nin kayıtlı bin 300'ün üzerinde üst kurul delegesi, genel başkanlık seçimi için oy kullanmaya başladı. Kurultayda genel başkanlık için tek aday gösterilen Devlet Bahçeli oyunu, 1 numaralı sandıkta kullandı.

Bahçeli, MHP 14. Olağan Büyük Kurultayı'nda, 1295 delegenin tamamının oyunu alarak 11. kez genel başkanlığa seçildi